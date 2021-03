【英國王室】名嘴嘲梅根值奧斯卡獎 英媒逐點反駁梅根指控

英國哈里王子和太太梅根接受美國名嘴訪問奧花雲費(Oprah Winfrey)專訪大爆王室內幕,訪問出街後引來全球關注。英國白金漢宮拒絕回應專訪內容,但有英國媒體引述消息指,訪問於英國王室猶如「啟動核按紐」(pressed the nuclear button)。哈里梅根訪問亦受到英國國內輿論抨擊,有英國名嘴更直指梅根做戲。

英國媒體《每日郵報》(Daily Mail)引述消息人士報道,哈里(Prince Harry)梅根的專訪於王室猶如「啟動核按紐」,王室成員對專訪內容感到「震驚和沮喪」(horror and dismay)。據報英女王、查理斯王子(Prince Charles)和威廉王子(Prince William)緊急開會討論,花費整整一天時間。

英國媒體點反駁梅根指控?(附各方反應)

網上有人甚至形容哈里梅根是在「白金漢宮收到襲擊後,再次空投炸彈」(loaded up a plane and dropped bomb after heavy bomb on Buckingham Palace),但英國首相約翰遜(Boris Johnson)盟友,前檢察總長高仕文(Lord Goldsmith)則在社交平台上Twitter回應強調,不是白金漢宮「被轟炸」,而是「哈里的家人」(Harry's family),哈里正在「炸毀」(blowing up)他的家人。

英國名嘴摩根(Piers Morgan)在英國節目「英國早晨」(Good Morning Britain)中表示,認為梅根只是做戲,他亦在Twitter上提問,「現在提名奧斯卡是否太遲」,並在問題後標籤梅根,以嘲諷梅根在專訪中一切只是做戲。

責任編輯:李俊儀