【英國王室】名嘴嘲梅根值奧斯卡獎 英媒逐點反駁梅根指控

英國哈里王子和太太梅根接受美國名嘴訪問奧花雲費（Oprah Winfrey）專訪大爆王室內幕，訪問出街後引來全球關注。英國白金漢宮拒絕回應專訪內容，但有英國媒體引述消息指，訪問於英國王室猶如「啟動核按紐」（pressed the nuclear button）。哈里梅根訪問亦受到英國國內輿論抨擊，有英國名嘴更直指梅根做戲。

梅根揭兒子為何無王子頭銜 王室憂膚色太深（附圖輯） 【下一頁】

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）引述消息人士報道，哈里（Prince Harry）梅根的專訪於王室猶如「啟動核按紐」，王室成員對專訪內容感到「震驚和沮喪」（horror and dismay）。據報英女王、查理斯王子（Prince Charles）和威廉王子（Prince William）緊急開會討論，花費整整一天時間。

英國媒體點反駁梅根指控？（附各方反應）

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網上有人甚至形容哈里梅根是在「白金漢宮收到襲擊後，再次空投炸彈」（loaded up a plane and dropped bomb after heavy bomb on Buckingham Palace），但英國首相約翰遜（Boris Johnson）盟友，前檢察總長高仕文（Lord Goldsmith）則在社交平台上Twitter回應強調，不是白金漢宮「被轟炸」，而是「哈里的家人」（Harry's family），哈里正在「炸毀」（blowing up）他的家人。

英國名嘴摩根（Piers Morgan）在英國節目「英國早晨」（Good Morning Britain）中表示，認為梅根只是做戲，他亦在Twitter上提問，「現在提名奧斯卡是否太遲」，並在問題後標籤梅根，以嘲諷梅根在專訪中一切只是做戲。

責任編輯：李俊儀