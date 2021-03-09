【旅遊業寒冬】裕利安宜料旅遊業2024年復甦　歐盟復甦速度最快

疫情下旅遊業幾乎停擺。裕利安宜（Euler Hermes）最新一份針對旅遊業的報告指，儘管疫苗接種計劃，旅遊免疫護照等正陸續進行，但預料旅遊業將僅在2024年看見復甦。

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對於疫苗接種計劃進展，該報告預料，美國及英國能在今年上半年為高風險人士完成疫苗注射；日本，歐盟及南美將在今年下半年；中國及印度則在2022年上半年。另一方面，由於歐盟的封城措施最爲嚴謹，如果歐盟各國家配合放鬆管制及推行免疫護照，復甦將具爆炸性。

故報告提及，歐盟的旅遊業復甦將比美國及亞太區來得快，預料2024年到埗旅客可達7.71億人次，比去年歷史低位高3倍以上，而亞太區在2024年可迎來3.26億人次，比去年高逾5倍。整體而言，本土旅遊業將有望在2022年回到正軌，但直到2023年前都不能抵銷國際及商務旅遊的損失。



裕利安宜亞太區行政總裁施昊國指，新冠肺炎對全球化旅遊業及各種出行活動帶來持續的停頓性影響，尤其是主要針對盈利較爲豐厚的商務旅遊行業。從事旅遊以及相關產業的企業將被逼轉換其業務模式，其賬單風險亦隨之增加。他提醒，在計劃疫情後的業務復甦計劃時，企業應認真審視其賬單選項以及其延伸的各種風險。

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責任編輯：蘇穎琪