  • 21°C
香港時間 : 2021309日 (二) 14:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【旅遊業寒冬】裕利安宜料旅遊業2024年復甦　歐盟復甦速度最快

商業 14:04 2021/03/09

分享：

疫情下旅遊業幾乎停擺。裕利安宜（Euler Hermes）最新一份針對旅遊業的報告指，儘管疫苗接種計劃，旅遊免疫護照等正陸續進行，但預料旅遊業將僅在2024年看見復甦。

【疫情影響】疫情衝擊速食時裝　傳Gap有意出售中國業務
 
對於疫苗接種計劃進展，該報告預料，美國及英國能在今年上半年為高風險人士完成疫苗注射；日本，歐盟及南美將在今年下半年；中國及印度則在2022年上半年。另一方面，由於歐盟的封城措施最爲嚴謹，如果歐盟各國家配合放鬆管制及推行免疫護照，復甦將具爆炸性。

故報告提及，歐盟的旅遊業復甦將比美國及亞太區來得快，預料2024年到埗旅客可達7.71億人次，比去年歷史低位高3倍以上，而亞太區在2024年可迎來3.26億人次，比去年高逾5倍。整體而言，本土旅遊業將有望在2022年回到正軌，但直到2023年前都不能抵銷國際及商務旅遊的損失。
 
裕利安宜亞太區行政總裁施昊國指，新冠肺炎對全球化旅遊業及各種出行活動帶來持續的停頓性影響，尤其是主要針對盈利較爲豐厚的商務旅遊行業。從事旅遊以及相關產業的企業將被逼轉換其業務模式，其賬單風險亦隨之增加。他提醒，在計劃疫情後的業務復甦計劃時，企業應認真審視其賬單選項以及其延伸的各種風險。

【港區國安法】金融時報：日本最大網上券商思佰益擬撤出香港　與國安法、初選47人案有關？

【台積電】半導體人才短缺　台積電擬大舉增聘9000人　 創歷史新高

責任編輯：蘇穎琪

相關文章

【UA結業】UA戲院會員變苦主　清盤專家教你如何追討賠償
2021/03/08
【UA結業】UA戲院會員變苦主　清盤專家教你如何追討賠償
【UA結業】UA結業成警號？　香港戲院商會：無支援憂現結業潮
2021/03/08
【UA結業】UA結業成警號？　香港戲院商會：無支援憂現結業潮
【疫情影響】疫情衝擊速食時裝　傳Gap有意出售中國業務
今日
【疫情影響】疫情衝擊速食時裝　傳Gap有意出售中國業務
【好想去日本】city'super本周四起辦清酒祭　限量優惠套票2,200元
今日
【好想去日本】city'super本周四起辦清酒祭　限量優惠套票2,200元
全球化 旅遊行業 行業 美國 新冠肺炎疫情 歐盟

上一篇文章

【譚仔三哥】譚仔三哥米線聯乘大大與小妹　推「辣之戀人」白色情人節活動

下一篇文章

【消費優惠】7-Eleven夥戶戶送　購物滿150元全單5折
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港區國安法】金融時報：日本最大網上券商思佰益擬撤出香港　與國安法、初選47人案有關？
【港區國安法】金融時報：日本最大網上券商思佰益擬撤出香港　與國安法、初選47人案有關？
【UA結業】UA結業成警號？　香港戲院商會：無支援憂現結業潮
【UA結業】UA結業成警號？　香港戲院商會：無支援憂現結業潮
【K11 MUSEA 重開】K11 MUSEA送1,650元電子禮券　餐飲低至25折、半價買雪花秀
【K11 MUSEA 重開】K11 MUSEA送1,650元電子禮券　餐飲低至25折、半價買雪花秀
【UA結業】UA不敵疫情結業　百老匯：已捱了很久
【UA結業】UA不敵疫情結業　百老匯：已捱了很久
【UA結業】UA戲院現金券頓成廢票　會員可否追討續會費等賠償？
【UA結業】UA戲院現金券頓成廢票　會員可否追討續會費等賠償？
【UA結業】UA戲院會員變苦主　清盤專家教你如何追討賠償
【UA結業】UA戲院會員變苦主　清盤專家教你如何追討賠償