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CDC研究發現　約78％因新冠肺炎住院的人超重或肥胖

環球政經 14:39 2021/03/09

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有研究發現，大部分因患上新冠肺炎，而住院、需要呼吸機或死亡的人士，有超重或肥胖的現象。

據《CNBC》報道，CDC在去年3月至12月期間，於238家美國醫院的急症科等獲得相關新冠肺炎確診者數據，當中有148,494名成人中，有71,491名住院。報告指出，在住院人士當中，有27.8%人超重、50.2%人肥胖。

該機構發現，BMI指數在25以下的住院人士，死亡的風險最低。但是，隨著BMI的上升，特別是在65歲及65歲以上的人群中，重病的風險「急劇增加」。CDC呼籲，臨床醫生為新冠肺炎確診者制定護理計劃，同時也要考慮BMI指數較高的患者（特別是嚴重肥胖的患者）或會發生嚴重的後果。

CDC補充，較高BMI指數人士也會影響公共衛生服務，包括推廣新冠肺炎的預防策略，如決定疫苗優先排序等。

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責任編輯：黎淑雯

肥胖 新冠肺炎 肺炎 美國 DC 護理 財務自由

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