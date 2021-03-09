美眾議院周三審議1.9萬億紓困方案 望周日簽署生效

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）指，眾議院最快於當地時間周三（10日）早上審議參議院通過的1.9萬億美元紓困方案。參議院就紓困方案作出修訂，包括把法定最低工資提高至每小時15美元等。民主黨希望美國總統拜登（Joe Biden）於周日聯邦失業救濟金計劃到期前，能簽署生效法案。

美參議院通過1.9萬億美元紓困方案 眾議院最快周二表決 【下一頁】

1.9萬億美元紓困方案原於2月27日在眾議院獲通過，但參議院對該法案進行修改，包括把法定最低工資提高至每小時15美元，以及把每周300美元（約2,329港元）的失業救濟金延長發放期限至9月。

參議院經過馬拉松式的通宵談判及投票後， 於上周六（6日）以1票之差通過1.9萬億美元紓困方案，並重新交由眾議院作第2次審議及投票。佩洛西向傳媒表示，最快於當地時間周三早上開始審議紓困方案。

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由於民主黨與共和黨在眾議院議席數目接近，這意味著佩洛西需團結眾議院內的民主黨人，讓法案在第二次眾議院投票中獲得通過，從而使美國總統拜登（Joe Biden）的首要立法目標能得以簽署生效。

但民主黨眾議院議員科爾曼（Bonnie Watson Coleman） 指，參議院作修改的紓困方案措施感到「厭惡」（disgusted），並考慮投反對票。

責任編輯：郭麗明