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已打新冠疫苗 加拿大護老院12人仍確診

環球社會熱點 13:40 2021/03/09

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加拿大一間護老院有多人接種新冠疫苗後，仍確診新冠肺炎。

新冠肺炎疫情全球大流行，不少國家都率先為護老院長者及工作人員接種新冠疫苗，以減低這些高危群體的感染風險。但加拿大一間護老院有多人接種新冠疫苗後，仍確診新冠肺炎。

【新冠疫苗】南韓增2宗死亡個案 3人接種後確診 【下一頁】

【輝瑞疫苗】研究顯示兩劑足以抵抗變種病毒 疫苗仍有效 【下一頁】

加拿大卑詩省（British Columbia）官員宣布，卑詩省一間名為Cottonwoods Care Centre的護老院，有12人接種疫苗後仍確診新冠肺炎。確診的12人當中，包括10名院友及2名職員。

據悉，這間護老院中所有人都獲安排接種新冠疫苗。當局更透露，部分確診者更已經完成兩劑新冠疫苗接種，但未有説明他們接種哪款疫苗。

卑詩省衛生官員亨利（Bonnie Henry）表示，護老院多人接種疫苗後仍確診，反映人們接種疫苗後仍有機會播疫。亨利強調當局有信心疫苗仍非常有效，而且能預防嚴重症狀與死亡，但強調疫苗不會完全切斷傳播鏈。

但亨利表示，當局計劃於本月内發佈新指引，放寬更多人探訪護老院。

當局更宣布，卑詩省於周末再發現144宗涉及變種病毒的新冠肺炎確診個案，大部分都屬於來自英國的變種病毒，該省的變種病毒確診個案累計增至394宗。

責任編輯：鄭錦玲

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