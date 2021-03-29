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【電動車IPO】蔚來、小鵬傳已遞交上市申請、理想汽車尚未遞表　合共集資390億元（第三版）

新股IPO 11:44 2021/03/29

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中資電動車三巨頭蔚來汽車、小鵬汽車及理想汽車據報尋求在港上市。

近日電動車股走勢波動，但中資電動車新勢力—小鵬汽車（美：XPEV）、蔚來汽車（美：NIO）和理想汽車（美：LI）擬來香港發行股份再有新進展。蔚來、小鵬據報已向港交所遞交上市申請，而理想汽車尚未遞表。外媒早前報道，中國電動車三巨頭尋求今年將在香港上市，擬發售至少5%的股份，按美股市值計算籌資總額為50億美元（約390億港元）。

蔚來汽車、小鵬汽車和理想汽車已委聘投行籌備香港上市事宜。蔚來汽車擬發售5%股本，相當於集資規模達34億美元，還考慮在A股掛牌，公司已覓瑞信和大摩安排。

另外，小鵬汽車據報擬聘美銀和大摩，理想擬聘高盛和瑞銀，兩家公司都擬第三季上市，集資介乎10億至20億美元。

小鵬汽車、蔚來汽車和理想汽車均不予置評。

三大中資電動車股部署香港上市消息最早在本月上旬傳出，曾令三家股份單日急升，小鵬汽車當日升11.3%、蔚來汽車升17.5%，而理想汽車升8.2%。

（第三版新增遞交上市申請消息）

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具    

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編輯：陳韻妍

集資 第二上市 電動車 港股 理想汽車（Li Auto，美：LI） 小鵬汽車（Xpeng，美：XPEV） 蔚來（美：NIO） 汽車 IPO

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