▲ 【美國債息】羅奇：華爾街高估消費反彈 美國債息會回落

美國債息上升成為近期美國、香港科網股回吐的觸發點，但耶魯大學高級研究員、摩根士丹利前亞洲區主席羅奇（Stephen Roach）接受外電訪問時認為，華爾街高估美國消費回彈，目前消費數據只有反映被壓抑的需求，當被壓抑的需求解決後，通脹快速提高的憂慮會消退。

羅奇稱，供應和需求的差距會阻止通脹明顯和急速地升溫，而美國10年債息會繼而回落。不過，他也補充，全球供應鏈、科技突破放慢，會限制更高價格。

羅奇：美國再大舉放水有代價 美元今年料再跌15%至20%，可見【下一頁】

羅奇近年對美國財政、貨幣前景感悲觀，他認為美國經濟「V型」反彈的走勢難以持續，而美國推出的最新刺激方案只是臨時措施，「紓困支票不會支撐現有收入自然增長」，最新消費數據只是反映疫苗、刺激方案推出，令長期壓抑的需求轉為即時享受。

美國的耐用品消費升至13、14年新高，我們已經消化大部分的壓抑需求，這似是從下半年、明年「借來」經濟增長。

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編輯：麥德銘