  • 21°C
香港時間 : 2021309日 (二) 13:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【名家觀點】景順：通脹升溫十分短暫　應藉短期擔憂尋找入市良機

股市 13:08 2021/03/09

分享：

景順首席環球市場策略師Kristina Hooper指，通脹不會成為「不利因素」，預期通脹升溫只會十分短暫。

美國經濟數據表現強勁，美國10年期債息急升，導致環球主要股市出現調整。但景順首席環球市場策略師Kristina Hooper表示，市場憂慮聯儲局因通脹升溫而被迫加息，但她深信通脹不會成為「不利因素」，重申隨著環球經濟前景改善，藉短期市場擔憂，現時仍是入市良機。

港股市況｜國家隊傳入市、科技股拗腰反彈 科指低位曾彈600點｜【下一頁】

美國國債息率上行，觸發大型科網股調整，而週期性股份如銀行股等則因而受惠。對於上周市場因憂慮加息而恐慌性拋售，Hooper表示，其實一間央行很難控制長期息率，而即使聯儲局向市場保證不會上調聯邦基金利率，但市場可能仍然持有懷疑態度，正可解釋上周市場調整。

她續指，當10年期國債孳息率迅速上升時，通常會導致股票重估，而好消息是只是回到疫情前的水平。而倘若觀察以往10年期美國國債孳息率上升時期，便會發現同期股票通常均有上漲。她預期，對週期最為敏感的行業預期將表現不俗，一般情況下，小型股將跑贏大型股。

銀行股｜中銀香港再創52周高曾見28.7元【下一頁】

隨著經濟重啟，Hooper相信通脹或有上升，但預計維持時間將十分短暫，又認為若10年期國債孳息率再迅速上升並擾亂市場秩序，她相信聯儲局將會採取行動。

但總括而言，她相信在目前時期，投資者更應藉短期的市場擔憂、而經濟走勢利好的時機尋求入市。她相信現時要做的不是放棄股票投資，而是了解哪些行業及市場領域有望受惠。

相關文章：

【HSBC滙豐】花旗：市場預期美10年期國債息升至1.7至2厘　滙豐股息率或升到8厘

【長和系股價】長和升半成逼52周高　長建長實齊升2%

【美元強勢】美滙徘徊3個月高位　離岸人民幣今年升幅全蒸發

 

編輯：趙穎妍

疫情 經濟數據表現 港股 經濟 股票 加息 銀行 通脹 香港 美國

上一篇文章

【科技股女股神】Cathie Wood：科技股拋售潮是牛市正在加強的佐證　調整反是入市良機

下一篇文章

【新股IPO】長和旗下和黃醫藥據報最快上半年來港上市　集資39億元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】賽生藥業6600周五起招股　每手入場費9495元　引入11名基石投資者
【新股IPO】賽生藥業6600周五起招股　每手入場費9495元　引入11名基石投資者
【新股IPO】騰訊持股微醫傳最快於上半年申請上市　集資最多234億
【新股IPO】騰訊持股微醫傳最快於上半年申請上市　集資最多234億
【美股焦點】美股盤前盤後交易如何運作？一文看清美股交易時段資訊
【美股焦點】美股盤前盤後交易如何運作？一文看清美股交易時段資訊
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【百度上市】百度「1拆80」今日生效料為上市部署　據報最快3月香港第二上市
【百度上市】百度「1拆80」今日生效料為上市部署　據報最快3月香港第二上市
【新股IPO】森松國際2155周五招股　一手入場費3960元
【新股IPO】森松國際2155周五招股　一手入場費3960元