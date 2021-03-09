【名家觀點】景順：通脹升溫十分短暫　應藉短期擔憂尋找入市良機

▲ 景順首席環球市場策略師Kristina Hooper指，通脹不會成為「不利因素」，預期通脹升溫只會十分短暫。

美國經濟數據表現強勁，美國10年期債息急升，導致環球主要股市出現調整。但景順首席環球市場策略師Kristina Hooper表示，市場憂慮聯儲局因通脹升溫而被迫加息，但她深信通脹不會成為「不利因素」，重申隨著環球經濟前景改善，藉短期市場擔憂，現時仍是入市良機。

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美國國債息率上行，觸發大型科網股調整，而週期性股份如銀行股等則因而受惠。對於上周市場因憂慮加息而恐慌性拋售，Hooper表示，其實一間央行很難控制長期息率，而即使聯儲局向市場保證不會上調聯邦基金利率，但市場可能仍然持有懷疑態度，正可解釋上周市場調整。

她續指，當10年期國債孳息率迅速上升時，通常會導致股票重估，而好消息是只是回到疫情前的水平。而倘若觀察以往10年期美國國債孳息率上升時期，便會發現同期股票通常均有上漲。她預期，對週期最為敏感的行業預期將表現不俗，一般情況下，小型股將跑贏大型股。

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隨著經濟重啟，Hooper相信通脹或有上升，但預計維持時間將十分短暫，又認為若10年期國債孳息率再迅速上升並擾亂市場秩序，她相信聯儲局將會採取行動。

但總括而言，她相信在目前時期，投資者更應藉短期的市場擔憂、而經濟走勢利好的時機尋求入市。她相信現時要做的不是放棄股票投資，而是了解哪些行業及市場領域有望受惠。

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編輯：趙穎妍