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【科技股女股神】Cathie Wood：科技股拋售潮是牛市正在加強的佐證　調整反是入市良機

股市 13:08 2021/03/09

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Cathie Wood表示，牛市正在擴大，價值股及周期股亦相繼加入牛市，相信長遠對Ark的投資策略及組合前景更有利。

環球科技股近日出現大調整，有「科技股女股神」、「連登契媽」等稱號的Cathie Wood表示，自己並不擔心近日的股市調整，也不害怕旗下Ark的交易所買賣基金（ETF）下跌，相反她相信牛市正在加強，近日科技股拋售潮正好帶來入市機會。

Cathie Wood上周五再撈Tesla，詳見【下一頁】

Ark Investment Management創辦人兼行政總裁Cathie Wood表示，牛市正在擴大，價值股及周期股亦相繼加入牛市，相信長遠對Ark的投資策略及組合前景更有利。「對Ark來說，最差的情況是出現另一個科技或電訊泡沫，市場上升範夥收窄，只餘小部分贏家。」

周一增持京東　沽Faceook、Goole

Cathie Wood周一增持京東 （09618） 、REPARE THERAPEUTICS（美：RPTX）等，沽出Facebook（美：FB）、Google母企Alphabet（美：GOOGL）、亞馬遜（美：AMZN）、Caterpillar（美：CAT）、Netflix（美：NFLX）及百度（美：BIDU）等。

現時Cathie Wood正管理5隻ETF，均專注於顛覆性創新投資，去年吸引逾150億美元投資者資金。其中，Ark旗艦基金Ark Innovation（ARKK）去年回報近1.5倍，目前管理資產超過170億美元。

ARK基金早前一周走資逾8億美元，詳見【下一頁】

受債息上升及科技股近日弱勢影響，ARKK今年下跌逾11%。Cathie Wood承認，近日債息上升的速度相當嚇人（scaring people），因市場已非常習慣於低息環境，預期不會有大改變，但股市回調卻製造大量機會，特別是初創企業的投資機會。Cathie Wood近日買入Tesla（美：TSLA）、Palantir、Zoom等股份。

Ark投資組合曾於2016年第四季出現重挫，當時特朗普剛當選美國總統，並承諾會減稅。

相關文章：【科技股女股神】女股神Cathie Wood響應「buy the dip」　趁Tesla急瀉大手買入

相關文章：【港股市況】國家隊傳入市、科技股拗腰反彈　科指低位曾彈600點

 

編輯：陳韻妍

美股 港股 ETF 增持 京東集團—SW（09618） 京東（美：JD） Facebook（美：FB） 百度（美：BIDU） 投資策略 買入

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