【PS5】Sony傳計劃2023年量產PS5 Slim　將升级5nm處理器

▲ 外國科技爆料網站RedGamingTech透露，Sony已為新版本PS5作出準備，正與台積電預訂AMD客製化的5nm核心處理器，計畫在2023年推出新版本主機PS5 Slim。

Sony次世代遊戲主機PS5去年底登場，推出半年仍供不應求，機迷難以入手。近日外國科技爆料網站RedGamingTech透露，Sony已為新版本PS5作出準備，正與台積電預訂AMD客製化的5nm核心處理器，計畫在2023年推出新版本主機PS5 Slim。

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RedGamingTech指出，Sony已與台積電簽訂協議，將於2023年量產輕薄版PS5 Slim，核心晶片則由7nm升級到5nm製程，功耗更低、機身設計也更加輕薄。不過同時也有消息指，Sony的5nm產能是為高階款PS5 Pro所準備的。

值得一提的是，上一代主機的PS4 Slim和PS4 Pro是在PS4推出後的3、4年才發表；PS2則與PS2 Slimline的推出時間則是相差4年。跟據新機型的周期看來，RedGamingTech推測次世代的PS5 Slim將會在2023年進入量產，並在2024年上市。而目前PS5現在仍處於嚴重的缺貨狀態，相信Sony並不會提早推出新機型。

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責任編輯：曾曉汶