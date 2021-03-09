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【新冠疫苗】南韓增2宗死亡個案 6人接種後確診

環球政治 15:45 2021/03/09

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南韓開展新冠疫苗接種計劃後，出現多宗不良反應甚至死亡個案引來全球關注。南韓當局宣佈，新增六例接種首劑新冠疫苗後確認病例，當中兩人是護士。同日，南韓新增936例接種新冠疫苗後出現不良反應，其中2例為死亡個案。

《韓聯社》報道，截止周一（8日）南韓新增936例異常反應個案。當中2人接種牛津阿斯利康（Astrazeneca）後死亡，目前仍未確認死亡原因和疫苗有關。其餘10例為疑似嚴重過敏反應，924例是頭痛、發熱、嘔心等輕微症狀。

南韓增至11死 8例與接種新冠疫苗無關 【下一頁】

同日，南韓中央防疫對策本部流行病學調查支援組在記者會表示，出現6宗接種首劑新冠疫苗後確診病例，當中2人為國立中央醫療院護士，另1人亦是醫療人員。當局表示，6宗病例可能在疫苗尚未起作用時確診，也可能是在接種前受感染。考慮到目前疫情流行情況，以及疫苗接種速度，當局料類似確診數目將進一步增加。

南韓現時累計出現4,851宗接種後，出現不良反應個案。當中接種牛津阿斯利康疫苗佔99.4%，有4,821例，而輝瑞（Pfizer） 疫苗則有30例。《韓聯社》分析指，原因或是牛津阿斯利康疫苗接種人數已經約有37.7萬人，遠多於輝瑞6,208人所致。

責任編輯：李俊儀

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