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【券商點睇】價值重估空間大　光大證券首次覆蓋電訊運營股　聯通中電信更具成長性

股樓投資 00:42 2021/03/10

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科技股捱沽，中資電訊股是少數北水維持買入的股份之一，在大跌市之中，也發揮了定海金針的作用。光大證券首次覆蓋電訊運營股，給予「買入」評級，主要看好其價值重估的空間。

該行認為中資電訊股具有4個股價上漲的催化劑。第一，市場資金配置風格切換至避險板塊。由於中資電訊股作為高股息率、低估值的防御屬性，有望吸引資金配置驅動股價全面上漲。

第二，2021年將進入運營商基本面邊際改善的階段，C端（消費者）的ARPU（每用戶平均收入）企穩回升、資本開支增幅可控、B端（企業）創新業務持續放量等逐一兌現，有望強化市場對電訊行業的信心。

即睇光大證券給予目標價、個股看好理由：

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第三，市場對運營商的國企體制經營效率存在擔憂，引入混改、B端市場化環境加快企業內部市場化改革，將提升行業經營效率、撬動更高的業績成長性。

第四，運營商手上持有較多現金資產，且經營性現金流表現較佳。倘若5G時代中後期自由現金流更加充裕，以及內地機構股東佔比提升背景下，運營商採取更加積極的派息政策，有利於估值提升。

【延伸閱讀】券商點睇：不必對債息上升過分憂慮 招銀國際推19隻焦點股，請按【見下頁

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記者：林衛

目標價 買入 派息 中資電訊股 中國電信（00728） 中國聯通（00762） 中國移動（00941） 港股

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