【業績】九倉去年基礎淨盈利增加14%　全年股息升23%至0.4元

▲ 九倉認為，今年未必如眾人期望般強勁，但最壞的時候應已過去。

九龍倉 （00004） 公布，雖然對香港發展物業作出28.64億元減值撥備，但得益於內地發展物業作出盈利貢獻增加，內地投資物業表現強韌，去年基礎淨盈利增加14%至30.92億元。九倉第二次中期息0.2元，全年股息0.4元，增加23%。以九倉中午收18.46元計，現價股息率約2.2厘。

集團指，上半年業績乏善可陳，下半年部分復原。按盈利劃分，業務營運（佔基礎淨盈利72%）減少5.32億元，惟投資及其他（佔基礎淨盈利28%）則增加9.14億元，加上投資物業重估在下半年回復增長，帶動去年盈利增加14%至38.64億元。

吳天海指寬免租金是零和遊戲，詳見【下一頁】

內地投資物業收入增7% 商業銷售額創新高

內地投資物業方面，九倉指，下半年復甦扭轉了上半年收入的負增長，集團把握機會推出一系列市場推廣活動刺激銷售，帶動旗艦商場錄得創紀錄銷售額。全年收入增加7%至42.01億元，營業盈利增加11%至25.73億元。

至於內地發展物業，如按應佔份額計入合營公司及聯營公司，年內確認入賬收入增19%至176.58億元，營業盈利增55%至76.21億元。全年應佔已簽約銷售額合共為174億元，較目標多16%，涉及4,200個單位或54.9萬平方米。

九龍倉酒店方面，自新冠疫情爆發以來，跨境旅遊停頓了幾乎一整年，引發酒店業巨變。分部收入下跌25%至3.96億元，錄得營業盈利100萬元。

同系九倉置業基礎盈利則減24%，詳見【下一頁】

九倉：最壞的時候應已過去

九倉認為，今年未必如眾人期望般強勁，但最壞的時候應已過去，重要增長引擎這個角色還是會繼續由中國擔當，這不單令集團的內地業務直接得益，亦有可能惠及香港業務。

香港方面，流動資金充裕及利率低企均利好市況，一旦能更有效控制疫情，經濟便有望開始加快步伐，在今年稍後時間復甦。

相關文章：【大行報告】大摩：香港零售市場明年上半年料有強勁反彈 籲增持領展及九置

相關文章：【本港樓市】星展丘卓文：樓市剛性需求強兼低息環境持續 今年樓價料平穩、上下波動約5%

編輯：陳韻妍