拜登無記性 叫美國防長做「管呢個機構嘅人」

美國總統拜登曾陷入痴呆論的攻擊,但拜登一直否認自己患有老人癡呆症的問題。拜登周一(8日)出席白宮記者會致辭,卻似乎忘記了美國國防部長奧斯汀的名字,更以「管呢個機構嘅人」來形容奧斯汀。

拜登(Joe Biden)趁著周一為國際婦女節,於白宮宣布任命兩名女性出任聯合軍事指揮官。拜登於記者會致辭期間,更感謝防長奧斯汀(Lloyd Austin)舉薦這兩名女性出任指揮官。

但拜登發言期間似乎叫不出奧斯汀的名字,竟然將奧斯汀稱呼為「管呢個機構嘅人。」(the guy who runs that outfit over there.)拜登其後再以防長(the secretary)來形容奧斯汀,並未直接說出奧斯汀的名字。

據悉,拜登於一開始致辭時,是以奧斯汀防長(Secretary Austin)作稱呼,但報道指拜登是透過提詞機看到奧斯汀的名字。

現年78歲的拜登,過往也曾多次捲入痴呆論風波。拜登於去年10月競選期間,被指突然忘記美國前總統特朗普(Donald Trump)的名字,兩次叫錯他為「喬治」(George),即前總統布殊。

責任編輯:鄭錦玲