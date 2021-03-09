拜登無記性 叫美國防長做「管呢個機構嘅人」

美國總統拜登曾陷入痴呆論的攻擊，但拜登一直否認自己患有老人癡呆症的問題。拜登周一（8日）出席白宮記者會致辭，卻似乎忘記了美國國防部長奧斯汀的名字，更以「管呢個機構嘅人」來形容奧斯汀。

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拜登（Joe Biden）趁著周一為國際婦女節，於白宮宣布任命兩名女性出任聯合軍事指揮官。拜登於記者會致辭期間，更感謝防長奧斯汀（Lloyd Austin）舉薦這兩名女性出任指揮官。

但拜登發言期間似乎叫不出奧斯汀的名字，竟然將奧斯汀稱呼為「管呢個機構嘅人。」（the guy who runs that outfit over there.）拜登其後再以防長（the secretary）來形容奧斯汀，並未直接說出奧斯汀的名字。

據悉，拜登於一開始致辭時，是以奧斯汀防長（Secretary Austin）作稱呼，但報道指拜登是透過提詞機看到奧斯汀的名字。

現年78歲的拜登，過往也曾多次捲入痴呆論風波。拜登於去年10月競選期間，被指突然忘記美國前總統特朗普（Donald Trump）的名字，兩次叫錯他為「喬治」（George），即前總統布殊。

責任編輯：鄭錦玲