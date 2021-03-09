【大行報告】中國鐵塔遭富瑞批「平淡無奇」　4家券商調低目標價

▲ 【中國鐵塔】鐵塔遭富瑞批「平淡無奇」 4家券商調低目標價

中國鐵塔 （00788） 周一公布業績，去年盈利增長23%，全年派息增加54%，惟業績後遭至少4家券商調低目標價。富瑞發表報告指，中國鐵塔業績符合預期，而派息比率由以往佔可分配盈利60%升至68%，但股息率也僅2.2厘，該行形容中國鐵塔「依然平淡無奇」，調低未來數年盈利預測，將目標價由1.44元調低至1.38元，維持「持有」評級。

富瑞指出，中國鐵塔僅將19%的新建5G基站收發信台交予租戶，預期今年比率可以提升，令中國鐵塔收入可按年增長11%，較去年增長6%加快，但新能源業務會拖累毛利率，而且2022年將有新租約談判，租用率會因而下跌，令2023年收入會受累，即使未來數季收入增加，都僅有有限上調估值空間。

儘管多家大行調低目標價，中國鐵塔今日早市向好，升2.4%，報1.26元，成交7.23億元。

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瑞銀、野村、摩通齊削目標價

予中國鐵塔「買入」評級的瑞銀表示，派息比率上升有驚喜，即使認為估值吸引，但預期成本轉高，目標價由2.27元降至2.05元。

野村同樣予中國鐵塔「買入」評級，指出折舊開支、資本開支較高下，調低公司今明兩年盈利預測2%至5%，而目前估值處歷史平均以下，因此維持買入評級，但目標價由1.63元降至1.52元。

摩通保持中性評級，指出營運商成本管控較嚴、5G投放審慎，鐵塔收入高增長的空間有限。在估值層面，摩通認同，中國鐵塔隨股價回調後，中國鐵塔估值合理，但未見有催化劑，將目標價由1.65元降至1.45元。

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編輯：麥德銘