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【港股追蹤】吉利2月份銷量大增兩倍 股價升近5%

股樓投資 13:47 2021/03/09

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吉利汽車（00175）公布，因2月的農曆新年假期導致該月工作日減少，2月總銷量為7.7萬輛，按年增逾2.6倍。今早開市後，吉利曾急跌5%至20.9元，但其後反彈，現升4.7%，報23.1元，成交13.7億元。

【大行點睇】5G帶動新鐵塔需求未如預期 野村降中國鐵塔目標價  詳情請見[下一頁]

期內，領克品牌的汽車總銷量為11,825輛，按年增長逾四倍。吉利今年首兩個月總銷量升約76%至23.3萬輛，佔全年銷量目標153萬輛約15%以上，當中6828輛為新能源及電氣化汽車。

【A股布局】資金撤離大市值白馬股 機構轉向中細價股尋寶 詳情請見[下一頁]

按地區計，吉利首兩個月在內地賣出21.6萬輛汽車，按年增長約69%。單計2月份，轎車､運動型多用途車及多用途汽車的總銷量分別為31,223輛､45,473輛及525輛。至於出口市場，今年首兩個月，吉利出口量按年增長逾兩倍至17,353輛。

吉利目標價一覽：

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撰文 : 趙家盈

電動車 汽車 港股 總銷量 吉利汽車（00175） 農曆新年 品牌

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