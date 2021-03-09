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德藥廠﹕口服抗新冠藥物初步見效 可減低體內病毒量

環球社會熱點 12:35 2021/03/09

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全球新冠肺炎疫情肆虐，藥廠均加快研發針對新冠肺炎的藥物。德國默克（Merck）藥廠與合夥人Ridgeback Biotherapeutics LP.共同研發的口服抗新冠藥物「molnupiravir 」於初步研究取得樂觀成果，能顯著減低受試者體內新冠病毒數量。

歐盟或再阻新冠疫苗出口 批阿斯利康交唔足貨 【下一頁】

Ridgeback Biotherapeutics 藥廠指，所研發的口服抗新冠藥物molnupiravir於中期研究結果顯示，服用藥物的5天後，可顯著減低受試者體內的新冠病毒。藥廠會就該口服藥物作進一步研究，證明藥物有效改善新冠肺炎患者徵狀。

目前對抗新冠肺炎病毒除了新冠疫苗外，只有由美國藥廠吉利德（Gilead）研發的抗病毒藥物瑞德西韋（Remdesivir）獲授權使用，而且只能提供予住院患者，但作用相對不足，主要用以縮短患者留院時間。

新冠疫苗供不應求 全球過半成人或等逾1年打首針 【下一頁】

藥廠於中期實驗找來182名於過去一星期曾出現新冠肺炎病徵、而且在4天內對該病毒呈陽性結果但未有住院的人，當中24%人為安慰劑群組，其餘受試者連續5日服用2次molnupiravir藥物。

研究結果顯示，服用較大劑量molnupiravir藥物的受試者，其體內新冠病毒量於第3日已明顯較安慰劑群組為少。

默克藥廠指，本月底進行的最後階段實驗將會取得具體結果，顯示該藥物是否有助預防新冠肺炎患者入院及死亡。

責任編輯：郭麗明

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