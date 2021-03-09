【電子錢包】PayMe夥環匯拓P2M網絡　Pret、Panash堂食均可PayMe支付

▲ PayMe夥環匯拓P2M網絡 Pret、Panash堂食均可PayMe支付

HSBC滙豐旗下、擁230萬用戶基礎的電子錢包PayMe再拓個人對商戶（P2M）支付網絡，最新宣布與環匯（Global Payments）展開策略合作。即日起，包括Pret A Manger、Panash Bakery & Café等商戶，開始接受客戶以PayMe付款。

PayMe與環匯達成策略合作，將PayMe for Business收款服務連接至環滙的支付方案。

PayMe：續有更多商戶採用PayMe for Business

即日起，Pret A Manger、日式餐廳Panash Bakery & Café（只限堂食餐廳區）、咖啡店Pause It 及薄餅專門店Dough Bros. Pizza & Doughnuts全港分店接受PayMe付款。更多使用環滙支付服務的商戶將陸續採用PayMe for Business方案。

使用環滙支付服務的商戶，只需在店舖的電子收銀機系統上加入PayMe for Business為收款選項，即可接受PayMe用戶付款。收款時，消費者可以PayMe應用程式掃描系統自動產生的付款二維碼（QR Code）認證交易。

商戶可實時查閱PayMe交易報告

滙豐PayMe主管黃朱寶燕表示，十分高興與環滙展開新的策略合作，形容是拓展PayMe for Business商戶網絡的重要發展，並為香港企業提供一個便利的收款方案，配合數碼加速轉型的趨勢。

透過環滙先進的數據分析平台，商戶可於網上系統實時查閱PayMe交易報告，及以幾個簡單步驟處理即時退款。商戶得以提升資金管理和款項對賬的營運效率，並為顧客提供更簡單的支付體驗。

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編輯：趙穎妍