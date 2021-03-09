  • 21°C
香港時間 : 2021309日 (二) 13:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電子錢包】PayMe夥環匯拓P2M網絡　Pret、Panash堂食均可PayMe支付

Hot Talk 11:58 2021/03/09

分享：

PayMe夥環匯拓P2M網絡　Pret、Panash堂食均可PayMe支付

HSBC滙豐旗下、擁230萬用戶基礎的電子錢包PayMe再拓個人對商戶（P2M）支付網絡，最新宣布與環匯（Global Payments）展開策略合作。即日起，包括Pret A Manger、Panash Bakery & Café等商戶，開始接受客戶以PayMe付款。

PayMe與環匯達成策略合作，將PayMe for Business收款服務連接至環滙的支付方案。

PayMe：續有更多商戶採用PayMe for Business

即日起，Pret A Manger、日式餐廳Panash Bakery & Café（只限堂食餐廳區）、咖啡店Pause It 及薄餅專門店Dough Bros. Pizza & Doughnuts全港分店接受PayMe付款。更多使用環滙支付服務的商戶將陸續採用PayMe for Business方案。

使用環滙支付服務的商戶，只需在店舖的電子收銀機系統上加入PayMe for Business為收款選項，即可接受PayMe用戶付款。收款時，消費者可以PayMe應用程式掃描系統自動產生的付款二維碼（QR Code）認證交易。

商戶可實時查閱PayMe交易報告

滙豐PayMe主管黃朱寶燕表示，十分高興與環滙展開新的策略合作，形容是拓展PayMe for Business商戶網絡的重要發展，並為香港企業提供一個便利的收款方案，配合數碼加速轉型的趨勢。

透過環滙先進的數據分析平台，商戶可於網上系統實時查閱PayMe交易報告，及以幾個簡單步驟處理即時退款。商戶得以提升資金管理和款項對賬的營運效率，並為顧客提供更簡單的支付體驗。

相關文章：

【財政預算案2021】政府擬透過八達通及PayMe等分期派5000元電子消費券　莎莎喘穩、港視跌約2%（第三版）

【電子支付】GOGOX新增支付方式　PayMe付款設限時回贈優惠（附使用教學）

 

編輯：趙穎妍

電子商貿 電子支付 電子交易 滙豐控股（00005） 香港 PayMe 餐廳 QR Code Cafe
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】賽生藥業6600周五起招股　每手入場費9495元　引入11名基石投資者
【新股IPO】賽生藥業6600周五起招股　每手入場費9495元　引入11名基石投資者
【新股IPO】騰訊持股微醫傳最快於上半年申請上市　集資最多234億
【新股IPO】騰訊持股微醫傳最快於上半年申請上市　集資最多234億
【新股IPO】森松國際2155周五招股　一手入場費3960元
【新股IPO】森松國際2155周五招股　一手入場費3960元
【美股焦點】美股盤前盤後交易如何運作？一文看清美股交易時段資訊
【美股焦點】美股盤前盤後交易如何運作？一文看清美股交易時段資訊
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【百度上市】百度「1拆80」今日生效料為上市部署　據報最快3月香港第二上市
【百度上市】百度「1拆80」今日生效料為上市部署　據報最快3月香港第二上市