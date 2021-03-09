【WFH】在家工作成趨勢？　星展：辦公室工作有助建立團隊士氣

▲ 星展於去年在11月表示，讓4成的員工可以遠程工作。

新冠疫情在全球擴散，在家工作（work from home）的彈性上班模式隨即普及，正當各大企業擬將彈性上班安排恒常化，星展銀行就認為員工有必要在辦公室工作。星展集團首席執行官Piyush Gupta接受彭博訪問時表示，員工在辦公室工作有助公司建立公司的形象。

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星展集團首席執行官Piyush Gupta表示，當每個員工都在家工作的時候，難以為公司建立靈魂，故公司不時都需要有員工在公司。

摩通、巴克萊CEO均支持應保留部分員工在辦公室工作

除了星展外，部分投行亦支持員工在辦公室工作。摩根大通行政總裁謝美·戴文（Jamie Dimon）認為，遠程工作太長時間可能會降低生產率。巴克萊（Barclays）執行長傑斯·斯塔利 （Jes Staley）又預期，國內（homebound）的銀行家，今年將重返辦公室。

星展去年11月宣布，讓四成的員工進行遠程工作應對疫情，又發現2.9萬名員工當中，有五分之四能夠順暢地進行遠程工作。不過Piyush Gupta認為，員工在辦公室工作時，公司會變得更強大。

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記者：謝卓榮