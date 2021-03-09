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【房住不炒】違規借貸被要求提前還款 不還錢抵押房子被沒收

股樓投資 12:35 2021/03/09

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當局對「房住不炒」毫不放鬆，年內各地合共已推出過百次的調控措施，企圖抑止房價進一步上升，主要集中限購，以及包括「三條紅綫」在內的限貸政策。

今年初，上海銀保監印發《上海銀保監局關於進一步加強個人住房信貸管理工作的通知》，要求上海各銀行對去年6月以來發放的消費類、經營性貸款，以及個人住房貸進行全面自查。

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內地報道，近日網上流傳《個人貸款提前收回告知函》，正反映相關措施在加快落實。據了解，該函通2借款人未按約履行貸款用途的相關規模，銀行宣布貸款提前到期，要求限時歸還全部貸款本息。

【A股布局】資金撤離大市值白馬股 機構轉向中細價股尋寶，請按【見下頁

若果在上述限期，未能歸還貸款，逾期產生罰息，銀行將有權對借款人進行法律訴訟。換言之，借款人只有兩條路可以選擇，要不趕緊籌錢還貸款，否則抵押的房子會被銀行沒收。

此招可謂目前最辣的調控，皆因很多業主本身的首期都是左拼右湊，還看傳聞是否屬實，若果真有此事，相信有不少房子須推出市場急讓，可能對二手房價構成壓力。

 

【延伸閱讀】冠軍分析員張憶東：3月中美復甦概念 嚴選10隻周期價值股，請按【見下頁

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記者：林衛

經濟現象 銀行 中國銀行保險監督管理委員會 上海

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