【A股布局】資金撤離大市值白馬股 機構轉向中細價股尋寶

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【大行點睇】油價上升大幅改善盈利 大和調高中石油目標價
美債息抽升震散一眾高估值的股份，偏偏A股的白馬股大多屬估值不菲的類別，今輪跌浪可謂損失慘重，連昔日被捧上天的貴州茅台（滬：600519）亦不能倖免。
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於是，中小市值的股份，似乎開始市場關注。據WIND統計，自2月18日至今，共有216家公司獲得機構調研，其中101家屬中盤股（市值介乎100至500億元人民幣），佔比達46.8%，而這個數字在2020年僅為31%。
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報道指，牛市開市以來，調研次數最高的是四方光電（滬：688665），總市值才40多億元人民幣，獲機構8次關注，調研機構家達50家。
其次是歐科億（滬：688308）獲得7次調研，調研機構數達30家，調研內容包括市場分析、原材料漲價對公司產品的影響等。
國泰君安也指，A股盈利結構開始下沉，復甦縱深，景氣度擴散，中小盤公司周期佔比相對較高，盈利改善開始加速。
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記者：林衛