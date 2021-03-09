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【港股市況】國家隊傳入市、科技股拗腰反彈　科指低位曾彈600點

股市 12:41 2021/03/09

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彭博報道，國有基金在股市跌勢加劇後買入股票，恒生科指拗腰反彈。承接美國科技股跌勢，科指早段繼續插水，在早上9時45分，科指曾跌穿8000點，低見7706點，其後迅速反彈。在10時42分，傳出國家隊救市消息後，科指升勢動力增強，最高見8324點，由低位反彈8%或618點。至中午收市，恒生科技指數報8239點，倒升158點或1.95%。

港股市況即時睇，詳見【下一頁】

多隻科技股轉升，美團 （03690） 今早曾穿300元關口，低見289.2元，現升0.7%，報311.2元，成交99億元；騰訊 （00700） 亦升2%，最新報655元，成交166億元。阿里巴巴 （09988） 就升3.5%，報228.4元，成交44.5億元。

受指數公司擬剔出影響，小米 （01810） 半日仍跌1.6%，報22元，小米今早最多跌8%，見20.65元，半日成交57億元。

恒生科指中，微盟 （02013） 半日升9%，為表現最佳成份股，京東健康 （06618） 、明源雲 （00909） 、新東方在線 （01797） 也反彈7%。

多隻藍籌股陷入技術熊市 高位回落兩成，可見【下一頁】

圖看8家藍籌技術轉熊（3月8日收市價計）

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彭博引述消息人士報道，在兩會期間，國有相關資金正介入以確保市場穩定。報道引述本港交易員指，與內地基金有聯繫的客戶周二正積極通過互聯互通購買股票。滬深300指數今早最多曾跌3.2%，其後跌幅迅速收窄。指數周一（8日）跌穿100天移動平均線，創7月以來最大跌幅。從上月高位計，A股股王貴州茅台累跌25%，蒸發1300億元市值。

相關文章：

資金轉吼傳統公用股　中電、煤氣、港鐵齊升2%

 

編輯：吳敏芳

港股 恒生科技指數 股票

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