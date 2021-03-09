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【輝瑞疫苗】研究顯示兩劑足以抵抗變種病毒 疫苗仍然有效

環球政治 11:23 2021/03/09

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各地相繼出現新冠肺炎變種病毒，引來民眾憂慮削弱新冠疫苗效用。有研究顯示，完成接種兩劑輝瑞疫苗後，可以提供強大的抗體保護能力抵抗變種新冠病毒。但研究亦承認，輝瑞疫苗提供的抗體，在面對南非變種新冠病毒時反應不大。

研究由輝瑞（Pfizer）、BioNTech公司以及德州大學醫學部研究人員合作進行，結果於周一（8日）在《英格蘭醫學期刊》發表。過程收集輝瑞疫苗第三階段研究中15名志願者的20份血液樣本。接種人士於接種第二劑疫苗後第2周或第4周採集樣本，然後將樣本暴露在不同新冠病毒樣本中，當中包括英國變種病毒（B.1.1.7.）、巴西變種病毒（P.1） 和南非變種病毒（B.1.351）。

歐盟或再阻新冠疫苗出口 批阿斯利康交唔足貨 【下一頁】

血液樣本暴露後，研究人員檢測結果發現，抗體在對抗巴西變種病毒和英國變種病毒方面，反應實際上和對檢測標準的新冠病毒反應相同。抗體對南非變種病毒反應依然有強烈反應，但相較下較弱（robust, but lower）。

研究人員表示，結果令人感到鼓舞，雖然疫苗或不能像之前想象般有效，但表示疫苗對變種病毒依然有效。研究人員同時強調，結果「必須有現實世界的證據證明」（must be validated by real-world evidence）。 研究未經獨立同行評估。

責任編輯：李俊儀

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