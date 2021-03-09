【大行點睇】5G帶動新鐵塔需求未如預期 野村降中國鐵塔目標價

中國鐵塔（00788）昨日（8日）公布業績，去年收入按年升6.1%，其中第四季按年增7.7%，符合市場預期。野村發表報告指，中國鐵塔盈利上升之餘，派息比率由2019年的60%增至去年68%。

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該行指，5G基建需求未有直接提高中國鐵塔核心業務收入增長，或由於部分營運商選擇採用現有鐵塔的設施，新租戶採用現有設施比率達到97%。不過，野村認為營運商在獲得更多頻譜及升級5G網絡後，仍會帶動新鐵塔的需求。

野村調低公司2021年至2022年盈利預測，目標價由1.63元降至1.52元，但由於估值低於歷史平均，因此維持「買入」評級。

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