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【大行點睇】5G帶動新鐵塔需求未如預期 野村降中國鐵塔目標價

股樓投資 11:15 2021/03/09

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中國鐵塔（00788）昨日（8日）公布業績，去年收入按年升6.1%，其中第四季按年增7.7%，符合市場預期。野村發表報告指，中國鐵塔盈利上升之餘，派息比率由2019年的60%增至去年68%。

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該行指，5G基建需求未有直接提高中國鐵塔核心業務收入增長，或由於部分營運商選擇採用現有鐵塔的設施，新租戶採用現有設施比率達到97%。不過，野村認為營運商在獲得更多頻譜及升級5G網絡後，仍會帶動新鐵塔的需求。

野村調低公司2021年至2022年盈利預測，目標價由1.63元降至1.52元，但由於估值低於歷史平均，因此維持「買入」評級。

 

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

港股 基建 5G 中國 目標價 買入 派息 中國鐵塔（00788）

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