【蘋果發布會】爆料達人︰蘋果春季發布會3月23日舉行　至少4款新品、「追蹤神器」AirTags亮相

▲ 爆料達人Jon Prosser︰蘋果春季發布將於3月23日舉行

蘋果（Apple Inc）消息爆料達人Jon Prosser於Twitter發文，表示蘋果（美︰AAPL）將於3月23日舉行2021蘋果春季發表會，並據可靠消息指，蘋果發表會中將有機會看見 AirTags、iPad Pro、AirPods、Apple TV 新品。

Jon Prosser於Twitter中，僅透過數字「23 」暗示春季發表會將於3月23日舉行。事實上DuanRui早前亦於Twitter指出，蘋果春季發表會與OnePlus 9 新品發表會將於3月23日同日舉行，相關消息隨獲Jon Prosser所確定。

外媒報道指，蘋果將在發布會上發布傳聞已久的「追蹤神器」AirTags，AirTags預計將使用超寬頻（UWB）技術，能夠更精準追蹤設備的具體位置。

而新推出的iPad則傳聞會首次搭載MiniLED屏幕。Jon Prosser早前也曾透露，採用Mini LED的全新2021年款iPad Pro將搭載5nm製程的A14X仿生晶片，同時和iPhone 12系列一樣採用高通Snapdragon X55 5G連網數據晶片、支持mmWave毫米波和6GHz以下頻段，記憶體則有6GB RAM。

報道又指，3月23日的發佈會幾乎可以確定會在綫上舉行，預計蘋果會在下周正式公佈發布會時間。如果3月23日無法舉行，3月30日則很可能是另外一個時間選擇。

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責任編輯︰梁浩碩