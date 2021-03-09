【人仔受壓】美元升彈或致人民幣暫時見頂 人民幣中間價創1月來新低

周二（9日），人民幣滙率中間價報6.5338，下調543點，創1月4日以來新低，亦創2018年7月20日以來最大跌幅。

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最近人民幣受壓，主要因美國經濟復甦預期上升，美債息口上揚，加上股市回吐，觸發的避險需求，美滙指數已回升至92以上的水平。

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瑞銀指出，人民幣對美元總體仍將維持一個較強的狀態，但今年人民幣對美元升值的空間會較去年縮小很多。「在不繼吸引國本資本到海外投資的同時，中國政府也在逐漸地、穩步放鬆一些國內資本到海外投資，因此我們覺得人民幣升值的幅度是有限的。」瑞銀首席中國經濟學家汪濤說。

對於美元，分析指強勢或只屬短期，人民幣並沒有很大的貶值壓力。招商銀行指，美元反彈主要是疫苗接種引發的經濟復甦預期和快速上行的美債收益率，導致資產定價重估，這兩個因素都不是長期因素，因而對美元弱勢逆轉的觀點持謹慎態度。

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記者：林衛