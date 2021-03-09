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【機迷熱話】成人也受限！中國人大倡「遊戲宵禁」　針對遊戲業者建懲罰監管機制

科技 10:47 2021/03/09

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中國全國人大代表提議，未來應全面禁止玩家在半夜玩遊戲，並且須針對遊戲業者，建立相關的懲罰及監管機制。

為了防止遊戲玩家沉迷打遊戲，有中國全國人大代表提議，未來應全面禁止玩家在半夜玩遊戲，並且須針對遊戲業者，建立相關的懲罰及監管機制。

儘管目前中國已針對未成年玩家建立相關機制，但中國人大代表兼華南師範大學教授林勇則認為，相關機制沒有對成年人作出限制，也沒有對不守規定的遊戲公司作出懲罰，認為力度仍有不足。

該中國全國人大代表建議，規定在工作日期間規範遊戲伺服器開放時間，於晚上11點到隔日8點禁止服務未成年玩家，在凌晨2點至隔日8點也禁止服務成年玩家，並要求遊戲公司應於此時段直接關閉伺服器。

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【機迷熱話】Sony新專利曝光　嫌手掣太貴可以香蕉取代！

消息一出，有不少中國網民表達不滿，其中有指「工作之餘的時間為何不能自己安排？」以及部份午班或晚班工作者，可能直到凌晨才是自己的休息之間等；另有網民諷刺，與其監管玩遊戲，不如監管超時加班。

除了限制半夜玩遊戲，他又同時提議組成由公安、教育及宣傳部門，聯合組成的「遊戲執法隊伍」，以監管遊戲公司，同時制定專屬遊戲企業的「行為分數」評比機制。

【機迷熱話】PS5將於本周舉行State of Play發布會　公佈超過10款PS5遊戲新作

責任編輯：張寶燕

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