【新股IPO】朝雲集團6601追揸沽攻略　券商：有賺便可離場

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朝雲集團 （新上市編號：06601） 在內地經營「威王」、「超威」 等家居護理品牌，但朝雲集團在香港招股時吸引逾26萬人認購，未及近期新股踴躍。朝雲集團一手中籤率50%，抽30手（15,000股）穩中一手，較近期新股一手難尋，氣氛轉冷。券商認為，朝雲集團暗盤市場股價上升幅度有限，高過成本價可離場。
朝雲集團將於3月10日主板掛牌。
朝雲集團6601市盈率？藍月亮PE又有幾多？可見【下一頁】
信誠證券聯席董事張智威表示，近期市況波動，影響新股市場氣氛，預料朝雲集團升幅不大，僅徘徊招股價邊緣，建議投資者「見好就收」。
耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，雖然市況不穩，同類型行業的藍月亮 （06993） 自3月以來，股價累升近兩成，但認為朝雲集團跌穿招股價的機會不大。
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記者︰謝卓榮