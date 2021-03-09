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【新股IPO】朝雲集團6601追揸沽攻略　券商：有賺便可離場

新股IPO 10:03 2021/03/09

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朝雲集團於3月10日掛牌。

朝雲集團  （新上市編號：06601） 在內地經營「威王」、「超威」 等家居護理品牌，但朝雲集團在香港招股時吸引逾26萬人認購，未及近期新股踴躍。朝雲集團一手中籤率50%，抽30手（15,000股）穩中一手，較近期新股一手難尋，氣氛轉冷。券商認為，朝雲集團暗盤市場股價上升幅度有限，高過成本價可離場。

朝雲集團將於3月10日主板掛牌。

朝雲集團6601市盈率？藍月亮PE又有幾多？可見【下一頁】

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信誠證券聯席董事張智威表示，近期市況波動，影響新股市場氣氛，預料朝雲集團升幅不大，僅徘徊招股價邊緣，建議投資者「見好就收」。

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，雖然市況不穩，同類型行業的藍月亮 （06993） 自3月以來，股價累升近兩成，但認為朝雲集團跌穿招股價的機會不大。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

【新股IPO】朝雲集團6601逾26萬人認購　超額認購171倍一手中籤率50%（附分配結果）

【新股IPO】加多寶擬最快今年在港上市　IPO前籌集至少23億元

【新股IPO】京東科技據報可能放棄上海科創板上市計畫　京東股價逆市跌6%

記者︰謝卓榮

港股 IPO 朝雲集團（06601）

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【新股IPO】依生生物製藥計劃今年內上市　集資15.6億元
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