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專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

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【港股市況】恒生指數升500點　報道指國家隊資金入市護盤（不斷更新）

股市 11:33 2021/03/09

分享：

港股市況不斷更新

美股隔晚個別發展，道指升306點，納指續挫2.4%。港股今早反彈高開百點。恒生指數開報28665點，高開124點。恒生科技指數跌51點或0.6%，開報8029點。阿里巴巴 （09988） 升逾1%；小米 （01810） 續跌逾2%；美團 （03690） 、騰訊 （00700） 跌逾1%。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點新聞︰

【港股市況】多隻藍籌股陷入技術熊市　高位回落兩成

即市走勢︰

【11：30】內地股市半日先跌後回穩，上證跌0.2%；深證跌0.4%；創業板指跌0.2%。

【11：19】報道指國家隊資金在A股跌勢加劇時入市。

傳國家隊救市科技股拗腰反彈　科指低位彈近600點

【11：19】科指最新反彈2.6%，報8289點。

【11：18】大市最新升500點，重上29000點水平。

【11：13】ATMX反彈，阿里巴巴 （09988） 升4%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升3%；小米 （01810） 則跌幅收窄至0.2%。

【11：12】港股升幅擴大至近400點，報28927點。

【11：12】資金轉吼傳統公用股　中電、煤氣、港鐵齊升2%

【10：51】吉利 （00175） 升逾2%，高見22.8元。

【吉利175】吉利汽車2月銷量增2.65倍、領克升4倍　股價倒升2%

【10：48】長和升半成逼52周高　長建長實齊升2%

【10：43】港股反覆，大市再度拉升165點，升至28700點水平。

【10：41】大市最新再度轉跌，恒指跌約20點。

【10：38】港股升幅收窄至約百點，恒指報28649點，升108點。

【10：36】內銀股先升後回，建行 （00939） 破頂後倒跌0.9%；工行 （01398） 破頂後倒跌1.8%；農行 （01288） 跌逾2%。

【10：34】辰興發展 （02286） 乾升1.2倍，破頂高見3.01元，僅4宗成交，涉1.5萬元。

【10：31】雲鋒金盈喜曾飈13%　料去年多賺1.4倍

【10：27】比特幣升至53000美元水平，火幣科技 （01611） 升逾8%；歐科雲鏈 （01499） 升逾4%；雄岸科技 （01647） 升2%。

【10：26】科技股反彈乏力，大市升幅最新收窄至約160點。

【10：23】贛鋒鋰業 （01772） 最新升7%，報89.15元，高見90.4元。

【10：21】港股最新升逾300點，報28880點，升340點。

【10：20】依生生物製藥計劃今年內上市　集資15.6億元

【10：17】騰訊 （00700） 、美團 （03690） 分別倒升，小米 （01810） 續跌逾2%。

【10：15】恒生科技指數最新轉升近0.3%，報8103點。

【10：14】長和 （00001） 最新升逾半成，破頂高見63.8元。

【10：11】國美零售 （00493） 升一成，高見1.65元。

【10：10】港股最新升近250點，報28782點。

【10：07】大市最新升逾百點，恒生指數升111點，報28652點。

【10：03】舊經濟股帶動下，大市轉升約10點；科指跌2.5%。

【09：56】港股跌幅略為收窄，恒指跌89點，報28450點。

【09：53】人民幣中間價報6.5338，創1月4日以來新低，下調543點，航空股逆市升，南航 （01055） 、國航 （00753） 分別升逾1%。

【09：49】公用股逆市受捧，中電 （00002） 、煤氣 （00003） 電能 （00006） 分別升逾2%；長建 （01038） 升逾1%。

【09：48】長和 （00001） 升逾4%，破頂高見63.3元。

【09：46】內銀股逆市造好，建行 （00939） 、工行 （01398） 破頂升逾1%；中行 （03988） 升2%；農行 （01288） 升近1%。

【09：44】恒指跌約200點，報28337點。

【09：41】MI能源 （01555） 回吐兩成，低見0.101元。

【09：38】ATMX中，僅阿里巴巴 （09988） 靠穩升0.2%；騰訊 （00700） 跌逾2%；美團 （03690） 跌逾4%；小米 （01810） 跌逾半成。

【09：35】大市最新跌百點，恒指跌106點，報28434點。

【09：33】港股早段轉跌，恒指最新報28535點，跌5點。

【09：32】科指跌2%，報7920點。

【09：31】小米 （01810） 跌幅早段擴大至4%，低見21.45元。

【09：28】本地銀行股續上，滙豐 （00005） 升2.4%；渣打 （02888） 升0.4%；恒生 （00011） 升1.4%；中銀香港 （02388） 升0.7%。

【09：27】快手科技 （01024） 逆市續跌1.7%，開報261.6元，再創上市後新低。

【09：26】贛鋒鋰業 （01772） 升逾3%。贛鋒鋰業公布將以自有資金14.7億元人民幣收購朱乃亮、西藏鴻大及中信證券合計持有的鴻大基業100%股權，並藉此間接持有五礦鹽湖49%股權。

【09：24】長城汽車  （02333） 高開1.8%。長汽公布，2月份汽車整體銷量按年增加788.5%至8.9萬輛。

【汽車銷量】長城汽車2月銷量增長近8倍　哈弗品牌升7倍

【09：20】恒生指數開報28665點，高開124點。恒生科技指數跌51點或0.6%，開報8029點。阿里巴巴 （09988） 升逾1%；小米 （01810） 續跌逾2%；美團 （03690） 、騰訊 （00700） 跌逾1%。

【09：13】期開高開142點或0.5%，開報28620點。

【09：04】人行開展100億元人民幣7天期逆回購操作，因有100億元人民幣逆回購到期，當日實現零投放零回籠。

【08：30】恒指黑期升198點，報28705點。道指期貨升124點，報31900點。

【08：30】美國十年期債息最新報1.59厘。

【07：50】橙天嘉禾澄清︰無計劃出售香港電影院業務

【07：45】朝雲集團  （06601） 以每股9.2元定價，超額認購171.32倍，一手中籤率50%。

【新股IPO】朝雲集團6601逾26萬人認購　超額認購171倍一手中籤率50%（附分配結果）

【07：45】港股ADR收報28602點，升62點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報48.82元，升1.07元或2.2%；騰訊 （00700） ADR折合報638.56元，跌3.94元或0.6%。

更多ADR收市︰

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【07：30】市場憧憬美國眾議院通過1.9萬億美元億紓困方案修訂版，傳統經濟股帶動道指向上，升幅最多擴大至超過600點，道指收報31802點，升幅縮至306點；納指挫2.4%或310點，報12609點；標指跌20點，報3821點。

責任編輯︰梁浩碩

港股 IPO 朝雲集團（06601） 騰訊控股（00700） 滙豐控股（00005） 港股ADR 恒生指數

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