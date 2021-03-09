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【港股市況】恒生指數倒跌百點科指續跌2%　小米再挫半成（不斷更新）

股市 09:56 2021/03/09

分享：

港股市況不斷更新

美股隔晚個別發展，道指升306點，納指續挫2.4%。港股今早反彈高開百點。恒生指數開報28665點，高開124點。恒生科技指數跌51點或0.6%，開報8029點。阿里巴巴 （09988） 升逾1%；小米 （01810） 續跌逾2%；美團 （03690） 、騰訊 （00700） 跌逾1%。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點新聞︰

【港股市況】多隻藍籌股陷入技術熊市　高位回落兩成

即市走勢︰

【09：56】港股跌幅略為收窄，恒指跌89點，報28450點。

【09：53】人民幣中間價報6.5338，創1月4日以來新低，下調543點，航空股逆市升，南航 （01055） 、國航 （00753） 分別升逾1%。

【09：49】公用股逆市受捧，中電 （00002） 、煤氣 （00003） 電能 （00006） 分別升逾2%；長建 （01038） 升逾1%。

【09：48】長和 （00001） 升逾4%，破頂高見63.3元。

【09：46】內銀股逆市造好，建行 （00939） 、工行 （01398） 破頂升逾1%；中行 （03988） 升2%；農行 （01288） 升近1%。

【09：44】恒指跌約200點，報28337點。

【09：41】MI能源 （01555） 回吐兩成，低見0.101元。

【09：38】ATMX中，僅阿里巴巴 （09988） 靠穩升0.2%；騰訊 （00700） 跌逾2%；美團 （03690） 跌逾4%；小米 （01810） 跌逾半成。

【09：35】大市最新跌百點，恒指跌106點，報28434點。

【09：33】港股早段轉跌，恒指最新報28535點，跌5點。

【09：32】科指跌2%，報7920點。

【09：31】小米 （01810） 跌幅早段擴大至4%，低見21.45元。

【09：28】本地銀行股續上，滙豐 （00005） 升2.4%；渣打 （02888） 升0.4%；恒生 （00011） 升1.4%；中銀香港 （02388） 升0.7%。

【09：27】快手科技 （01024） 逆市續跌1.7%，開報261.6元，再創上市後新低。

【09：26】贛鋒鋰業 （01772） 升逾3%。贛鋒鋰業公布將以自有資金14.7億元人民幣收購朱乃亮、西藏鴻大及中信證券合計持有的鴻大基業100%股權，並藉此間接持有五礦鹽湖49%股權。

【09：24】長城汽車  （02333） 高開1.8%。長汽公布，2月份汽車整體銷量按年增加788.5%至8.9萬輛。

【汽車銷量】長城汽車2月銷量增長近8倍　哈弗品牌升7倍

【09：20】恒生指數開報28665點，高開124點。恒生科技指數跌51點或0.6%，開報8029點。阿里巴巴 （09988） 升逾1%；小米 （01810） 續跌逾2%；美團 （03690） 、騰訊 （00700） 跌逾1%。

【09：13】期開高開142點或0.5%，開報28620點。

【09：04】人行開展100億元人民幣7天期逆回購操作，因有100億元人民幣逆回購到期，當日實現零投放零回籠。

【08：30】恒指黑期升198點，報28705點。道指期貨升124點，報31900點。

【08：30】美國十年期債息最新報1.59厘。

【07：50】橙天嘉禾澄清︰無計劃出售香港電影院業務

【07：45】朝雲集團  （06601） 以每股9.2元定價，超額認購171.32倍，一手中籤率50%。

【新股IPO】朝雲集團6601逾26萬人認購　超額認購171倍一手中籤率50%（附分配結果）

【07：45】港股ADR收報28602點，升62點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報48.82元，升1.07元或2.2%；騰訊 （00700） ADR折合報638.56元，跌3.94元或0.6%。

更多ADR收市︰

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【07：30】市場憧憬美國眾議院通過1.9萬億美元億紓困方案修訂版，傳統經濟股帶動道指向上，升幅最多擴大至超過600點，道指收報31802點，升幅縮至306點；納指挫2.4%或310點，報12609點；標指跌20點，報3821點。

責任編輯︰梁浩碩

港股 IPO 朝雲集團（06601） 騰訊控股（00700） 滙豐控股（00005） 港股ADR 恒生指數

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