【恒指夜期】滙豐倫敦較港低1.3%　恒指夜期升53點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美國債息稍為回軟，至1.5厘水平，納指期貨大升下，一度刺激科技股氣氛，騰訊ADR盤前見輕微反彈，較港高0.6%，滙豐倫敦則偏軟，較港收市價低1.3%。

【HSBC滙豐】穆迪將滙豐、恒生評級列入負面觀察清單 原因：集團盈利能力轉弱

港股今早傳出國家隊資金入市護盤消息，大市曾升500點，一度重上29000點水平，科指亦倒升，惟內地股市午後向下，拖低大市升勢。恒指收報28773點，升232點，成交2760億元。科指跌0.2%，報8063點。阿里巴巴 （09988） 升逾1%；騰訊 （00700） 升0.2%；小米 （01810） 再跌逾1%；美團 （03690） 跌2%。

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美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點股：多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

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即市走勢︰

【21：49】夜期升53點

【20：12】恒指夜期升90點，高水92點。

【18：17】恒指夜期升71點，報28846點，高水73點。

【18：16】保利協鑫顆粒硅突破各指標 北水已連沽4天

【16：30】期指收報28775點，升297點或1%，高水2點。

【16：20】朝雲集團6601暗盤跌2成 一手蝕約1000元

【16：10】恒指收報28773點，升232點，成交2760億元。科指跌0.2%，報8063點。阿里巴巴 （09988） 升逾1%；騰訊 （00700） 升0.2%；小米 （01810） 再跌逾1%；美團 （03690） 跌2%。

【16：00】恒指U盤前升130點，報28671點。

【15：42】港股收市前升約40點，報28581點。科指跌0.8%，報8013點。

【15：23】大市最新轉升100點，報28641點。

【15：16】泡泡瑪特 （09992） 挫逾15%，破底低見57.85元。

【15：02】恒指最新報28506點，跌33點。

【15：00】內地股市午後向下，上證跌1.8%；深證跌2.8%；創業板指跌3.5%。

【14：45】大市再度轉跌。

【14：43】恒指僅升50點，於28600點以下水平；科指跌近1%，報8000點。

【14：37】信達生物 （01801） 靠穩升0.4%，報71.05元。

【大行報告】大摩分析信達生物未來30日大機率上漲 目標價104元

【14：31】美團 （03690） 跌近3%，於300元水平爭持。

【14：29】內地股市午後續跌，上證跌逾1%；深證、創業板指跌逾2%。港股升幅進一步收窄，恒指最新升約150點，報28690點。

【14：23】港股升幅收窄至約200點，報28738點，升198點。科指轉跌0.1%，報8068點。

【14：22】濠賭股造好，藍籌股銀娛 （00027） 升逾半成，金沙 （01928） 亦升逾4%。

【14：08】小米 （01810） 倒升1%，高見22.85元。

【14：05】中資電訊股逆市向下，聯通 （00762） 午後跌逾3%，低見4.88元；中移動 （00941） 跌逾2%；中電信 （00728） 跌逾1%。

【14：04】廣汽 （02238） 升近4%，高見7.5元。內媒引述知情人士消息稱，華為與廣汽旗下新能源汽車公司廣汽埃安，已著手聯合開發下一代智能電動汽車，雙方各投入了百人以上的研發團隊。

【華為汽車】華為、廣汽據報開發智能電動汽車 華為：提供零件和技術

【13：25】大市升幅收窄至不足250點，恒指升230點，報28771點；科指升0.5%，報8121點。

【13：22】美團 （03690） 午後再轉跌逾1%，報304.4元；小米 （01810） 亦逆市跌逾1%，報22.1元。另外，網易 （09999） 跌近2%。

【13：20】蔚來汽車、小鵬汽車及理想汽車尋求今年在港上市 合共集資390億元

【13：19】港股升勢略為回順，恒指最新升320點，報28860點。

【13：08】長和旗下和黃醫藥據報最快上半年來港上市 集資39億元

【13：08】鐵塔 （00788） 升4%，高見1.28元，未理多間大行下調目標。

【大行報告】中國鐵塔遭富瑞批「平淡無奇」 4家券商調低目標價

【13：02】保利協鑫 （03800） 午後升一成，高見2.37元。保利協鑫表示，公司硅烷流化床法顆粒硅萬噸投產後，經過生產運營及下游客戶使用實證，顆粒硅各項指標再獲突破。

【13：00】港股午後初段升約435點，報28974點。科指升2.3%，報8267點。

石SIR今日推介九置

【12：28】保利協鑫能源顆粒硅於各項指標取得突破 單程轉化率可達99%

【12：25】必瘦站聘請鄭秀文任代言人 將於星洲、澳洲增設3間服務中心

【12：15】舜宇及瑞聲傳競購iPhone鏡頭生產商廠房 舜宇半日升逾3%

【12：00】恒生指數半日反彈384點，報28924點，成交1627億元。科指反彈近2%，報8239點。阿里巴巴 （09988） 升逾3%；快手科技 （01024） 升逾2%；騰訊 （00700） 升近2%；小米 （01810） 續軟逆市跌逾1%。

【11：43】美圖 （01357） 升逾11%，高見2.87元。比特幣今早一度升穿54000美元水平。

【11：37】港股最新升約454點，報28995點，於29000點水平爭持。科指升逾2.7%，報8300點。

【11：30】內地股市半日先跌後回穩，上證跌0.2%；深證跌0.4%；創業板指跌0.2%。

【11：19】報道指國家隊資金在A股跌勢加劇時入市。

傳國家隊救市科技股拗腰反彈 科指低位彈近600點

【11：19】科指最新反彈2.6%，報8289點。

【11：18】大市最新升500點，重上29000點水平。

【11：13】ATMX反彈，阿里巴巴 （09988） 升4%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升3%；小米 （01810） 則跌幅收窄至0.2%。

【11：12】港股升幅擴大至近400點，報28927點。

【11：12】資金轉吼傳統公用股 中電、煤氣、港鐵齊升2%

【10：51】吉利 （00175） 升逾2%，高見22.8元。

【吉利175】吉利汽車2月銷量增2.65倍、領克升4倍 股價倒升2%

【10：48】長和升半成逼52周高 長建長實齊升2%

【10：43】港股反覆，大市再度拉升165點，升至28700點水平。

【10：41】大市最新再度轉跌，恒指跌約20點。

【10：38】港股升幅收窄至約百點，恒指報28649點，升108點。

【10：36】內銀股先升後回，建行 （00939） 破頂後倒跌0.9%；工行 （01398） 破頂後倒跌1.8%；農行 （01288） 跌逾2%。

【10：34】辰興發展 （02286） 乾升1.2倍，破頂高見3.01元，僅4宗成交，涉1.5萬元。

【10：31】雲鋒金盈喜曾飈13% 料去年多賺1.4倍

【10：27】比特幣升至53000美元水平，火幣科技 （01611） 升逾8%；歐科雲鏈 （01499） 升逾4%；雄岸科技 （01647） 升2%。

【10：26】科技股反彈乏力，大市升幅最新收窄至約160點。

【10：23】贛鋒鋰業 （01772） 最新升7%，報89.15元，高見90.4元。

【10：21】港股最新升逾300點，報28880點，升340點。

【10：20】依生生物製藥計劃今年內上市 集資15.6億元

【10：17】騰訊 （00700） 、美團 （03690） 分別倒升，小米 （01810） 續跌逾2%。

【10：15】恒生科技指數最新轉升近0.3%，報8103點。

【10：14】長和 （00001） 最新升逾半成，破頂高見63.8元。

【10：11】國美零售 （00493） 升一成，高見1.65元。

【10：10】港股最新升近250點，報28782點。

【10：07】大市最新升逾百點，恒生指數升111點，報28652點。

【10：03】舊經濟股帶動下，大市轉升約10點；科指跌2.5%。

【09：56】港股跌幅略為收窄，恒指跌89點，報28450點。

【09：53】人民幣中間價報6.5338，創1月4日以來新低，下調543點，航空股逆市升，南航 （01055） 、國航 （00753） 分別升逾1%。

【09：49】公用股逆市受捧，中電 （00002） 、煤氣 （00003） 電能 （00006） 分別升逾2%；長建 （01038） 升逾1%。

【09：48】長和 （00001） 升逾4%，破頂高見63.3元。

【09：46】內銀股逆市造好，建行 （00939） 、工行 （01398） 破頂升逾1%；中行 （03988） 升2%；農行 （01288） 升近1%。

【09：44】恒指跌約200點，報28337點。

【09：41】MI能源 （01555） 回吐兩成，低見0.101元。

【09：38】ATMX中，僅阿里巴巴 （09988） 靠穩升0.2%；騰訊 （00700） 跌逾2%；美團 （03690） 跌逾4%；小米 （01810） 跌逾半成。

【09：35】大市最新跌百點，恒指跌106點，報28434點。

【09：33】港股早段轉跌，恒指最新報28535點，跌5點。

【09：32】科指跌2%，報7920點。

【09：31】小米 （01810） 跌幅早段擴大至4%，低見21.45元。

【09：28】本地銀行股續上，滙豐 （00005） 升2.4%；渣打 （02888） 升0.4%；恒生 （00011） 升1.4%；中銀香港 （02388） 升0.7%。

【09：27】快手科技 （01024） 逆市續跌1.7%，開報261.6元，再創上市後新低。

【09：26】贛鋒鋰業 （01772） 升逾3%。贛鋒鋰業公布將以自有資金14.7億元人民幣收購朱乃亮、西藏鴻大及中信證券合計持有的鴻大基業 100%股權，並藉此間接持有五礦鹽湖49%股權。

【09：24】長城汽車 （02333） 高開1.8%。長汽公布，2月份汽車整體銷量按年增加788.5%至8.9萬輛。

【汽車銷量】長城汽車2月銷量增長近8倍 哈弗品牌升7倍

【09：20】恒生指數開報28665點，高開124點。恒生科技指數跌51點或0.6%，開報8029點。阿里巴巴 （09988） 升逾1%；小米 （01810） 續跌逾2%；美團 （03690） 、騰訊 （00700） 跌逾1%。

【09：13】期開高開142點或0.5%，開報28620點。

【09：04】人行開展100億元人民幣7天期逆回購操作，因有100億元人民幣逆回購到期，當日實現零投放零回籠。

【08：30】恒指黑期升198點，報28705點。道指期貨升124點，報31900點。

【08：30】美國十年期債息最新報1.59厘。

【07：50】橙天嘉禾澄清︰無計劃出售香港電影院業務

【07：45】朝雲集團 （06601） 以每股9.2元定價，超額認購171.32倍，一手中籤率50%。

【新股IPO】朝雲集團6601逾26萬人認購 超額認購171倍一手中籤率50%（附分配結果）

【07：45】港股ADR收報28602點，升62點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報48.82元，升1.07元或2.2%；騰訊 （00700） ADR折合報638.56元，跌3.94元或0.6%。

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【07：30】市場憧憬美國眾議院通過1.9萬億美元億紓困方案修訂版，傳統經濟股帶動道指向上，升幅最多擴大至超過600點，道指收報31802點，升幅縮至306點；納指挫2.4%或310點，報12609點；標指跌20點，報3821點。

責任編輯︰梁浩碩