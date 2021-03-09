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【開市9點半】北水農曆年後累計已淨走資　內地基金恐現贖回潮　騰訊壓力仍大

股市 07:02 2021/03/09

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（1）北水再有大額走資，農曆新年以來，北水吸資形勢逆轉，累計淨流出23億元，緊接而來是緊盯北水基金的贖回情況，由於北水今年以來淨買入騰訊 （00700） 達千億元，今年買入的大部份已輸錢，若基金淨值跌回發行時水平，恐觸發贖回潮，基金操盤手被迫沽貨，加深北水抱團的科技股沽壓力。

開市9點半重點：

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北水走資132億　騰訊美團走資重災、中移動逆市吸資　內地基金憂現贖回潮

（2）科技股股價較高位已跌逾兩成，走勢差。

多隻藍籌股陷入技術熊市　高位回落兩成

（3）Tesla業務擴大，不過，屬長綫利好的消息，未能在短綫的沽壓中發揮作用。

【Tesla】Tesla傳德州秘密建造巨型電池廠　拓展美國能源市場　Tesla收市跌6%

（4）繼比亞迪、吉利後，長汽 （02333） 2月銷量亦大幅增長。

【汽車銷量】長城汽車2月銷量增長近8倍　哈弗品牌升7倍

（5）市況欠佳，券商發報告只稱看好長綫，不過就將蔚來目標價大幅下調，認真貼市。

【電動車股】美股新能源汽車股續受壓 　蔚來收市跌8% 富瑞下調目標價至38美元

（6）怡和控股重組後，怡和策略將成為怡和控股的全資子公司。怡和持有香港置地、牛奶公司及文華東方酒店。

【老牌英資】怡和大重組　兩公司市值共逾6000億元

（7）雖然券商唱好，不過要留意科技股市況欠佳，電商下游的物流亦受累。

【順豐入主】大摩上調嘉里物流目標價37%至22元　反映完成收購後產生協同效應

（8）ING看中國經濟，認為中美科技戰會愈來愈緊張。

【中國經濟】ING彭藹嬈：消費只是中國經濟的「穩定劑」　料年底人民幣處6.2水平

（9）虛擬銀行的港元存息，最高僅0.7厘，未算吸引。

【港元定期存款】虛擬銀行港元定存息最高0.7厘 專家料減息潮未完

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港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天開市繼續送上。

記者：譚志偉

欄名 : 開市9點半

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