【美股收市】道指即市破頂 收漲306點 債息高企納指挫2.4%

市場憧憬美國眾議院本周通過1.9萬億美元億紓困方案修訂版，希望可於3月14日前提交予總統拜登簽署，為美國經濟注入動力，周一傳統經濟股帶動道指向上，中段破頂，升幅最多擴大至超過600點；惟蘋果股價逆市回落，拖累標指與納指表現反覆。

道指收報31802點，升幅縮至306點；納指挫2.4%或310點，報12609點；標指跌20點，報3821點。

科技股沽壓沉重，蘋果股價挫4.1%，為跌幅最大道指成份股；微軟、Salesforce和英特爾跌幅都超過1%。

散戶「挾淡倉」股抽升，GameStop曾漲48%，突破200美元；GameStop早前宣布成立戰略委員會，以促轉型電商。

美國財長耶倫(Janet Yellen)表示，拜登的新紓困方案，將為非常強勁的經濟復甦提供動力，預料勞工市場明年將會回復到疫情爆發前的全面就業狀態。另外，新任商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)表示，強美元對美國有好處。

近期美滙走強反映經濟復甦預期，美滙指數升0.44%，報92.39。通脹預期續推升美債息，10年期債息高位觸及1.617厘。

現貨金先升後跌，紐約4月黃金期貨收跌1.2%，報1678美元，創近11個月新低。油價回軟，紐約期油下挫1.57%，報65.05美元；倫敦布蘭特期油滑落1.61%，報68.24美元。

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責任編輯：柯志宏