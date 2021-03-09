  • 19°C
香港時間 : 2021309日 (二) 00:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國經濟】高盛料美失業率 今年底降至4.1%

股市 00:22 2021/03/09

分享：

高盛預料，一旦防疫限制放鬆及經濟重啟，美國今年就業表現便有望強勁增長。（法新社資料圖片）

高盛經濟學家團隊表示，一旦防疫限制放鬆，經濟重啟，美國今年就業市場會有強勁表現，今年底美國失業率有望降至4.1%。

該預測是華爾街最低的，高盛表示這一數字可能會進一步下降。

高盛首席經濟學家Jan Hatzius及其團隊在一份報告中寫道，經濟重啟，財政刺激，以及前期累積的儲蓄，料可使需求實現非常強勁的增長。高盛集團的預期，較其他大部分的預測都更加樂觀，他們預計現時6.2%的失業率，到年底時將降至4.1%。

高盛經濟學家還預計，勞動力市場參與率將走高，原因是大部分離開工作崗位的工人，仍然表示疫情是主要因素，一旦生活恢復正常，他們會重返勞工市場。不過，預期面臨的負面因素是，僱主在疫情期間投資自動化之後，工人技能與過去相比，不匹配的程度加劇，而且聯邦失業救濟也可能在未來數月拖累復甦。

在新冠疫情來臨之前的2020年2月，美國失業率為3.5％，是50多年來的最低水平。由於遏制病毒傳播所採封鎖措施，失業率在2020年4月激增至14.8%，目前已降至2月的6.2%。

盡管如此，總就業人數仍比一年前減少約850萬。

美國失業率下降至6.2%　非農業就業人數增37.9萬人

【紓困方案】美國參議院通過1.9萬億美元紓困方案　周二交眾議院投票

編輯：李勝君

 

高盛（Goldman Sachs，美：GS） 失業 就業 疫情 失業率 就業人數 美國

下一篇文章

【港元定期存款】發鈔行1年港元定存息 最高0.35厘
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】騰訊持股微醫傳最快於上半年申請上市　集資最多234億
【新股IPO】騰訊持股微醫傳最快於上半年申請上市　集資最多234億
【新股IPO】森松國際2155周五招股　一手入場費3960元
【新股IPO】森松國際2155周五招股　一手入場費3960元
【新股IPO】賽生藥業6600周五起招股　每手入場費9495元　引入11名基石投資者
【新股IPO】賽生藥業6600周五起招股　每手入場費9495元　引入11名基石投資者
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【百度上市】百度「1拆80」今日生效料為上市部署　據報最快3月香港第二上市
【百度上市】百度「1拆80」今日生效料為上市部署　據報最快3月香港第二上市
【美股焦點】美股盤前盤後交易如何運作？一文看清美股交易時段資訊
【美股焦點】美股盤前盤後交易如何運作？一文看清美股交易時段資訊