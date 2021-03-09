【美國經濟】高盛料美失業率 今年底降至4.1%

▲ 高盛預料，一旦防疫限制放鬆及經濟重啟，美國今年就業表現便有望強勁增長。（法新社資料圖片）

高盛經濟學家團隊表示，一旦防疫限制放鬆，經濟重啟，美國今年就業市場會有強勁表現，今年底美國失業率有望降至4.1%。

該預測是華爾街最低的，高盛表示這一數字可能會進一步下降。

高盛首席經濟學家Jan Hatzius及其團隊在一份報告中寫道，經濟重啟，財政刺激，以及前期累積的儲蓄，料可使需求實現非常強勁的增長。高盛集團的預期，較其他大部分的預測都更加樂觀，他們預計現時6.2%的失業率，到年底時將降至4.1%。

高盛經濟學家還預計，勞動力市場參與率將走高，原因是大部分離開工作崗位的工人，仍然表示疫情是主要因素，一旦生活恢復正常，他們會重返勞工市場。不過，預期面臨的負面因素是，僱主在疫情期間投資自動化之後，工人技能與過去相比，不匹配的程度加劇，而且聯邦失業救濟也可能在未來數月拖累復甦。

在新冠疫情來臨之前的2020年2月，美國失業率為3.5％，是50多年來的最低水平。由於遏制病毒傳播所採封鎖措施，失業率在2020年4月激增至14.8%，目前已降至2月的6.2%。

盡管如此，總就業人數仍比一年前減少約850萬。

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編輯：李勝君