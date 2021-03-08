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【K11 MUSEA】為感謝員工協助商場重開 鄭志剛向K11 MUSEA員工大派3,800元獎金　外判工都有份

股樓投資 23:52 2021/03/08

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新世界（00017）旗下尖沙咀K11 MUSEA早前出現新冠肺炎群組爆發個案，商場主動閉館一周，為商場員工及租戶員工進行第二次檢測，並為商場內所有公用空間、通風系統、餐廳及商舖進行深層清潔及消毒，並於上周六（6日）中午12時重新開幕。網上流傳一份由新世界發展執行副主席兼行政總裁鄭志剛向K11 MUSEA員工發放的電郵，指為表示對商場員工的感謝，K11將向K11 Musea員工派發3,800元獎金，外判員工如清潔工及保安員亦包括在內。

【新冠肺炎】K11 MUSEA周六重開 館內消毒機械人大跳華爾茲，詳見【下一頁


K11 MUSEA發言人接受《iMoney》查詢時證實，有關特別津貼電郵是由集團發出。電郵由K11 人力資源部發出，附上由鄴志剛撰寫的郵件，他提及過去一星期實在過得不輕鬆，各位臨危不亂，恪守崗位。他又指，集團主動關閉K11 MUSEA，為全館所有範圍進行徹底清潔及消毒，並安排所有同事及租戶員工進行2次檢測，衷心感謝所有同事及團隊快速應變。

【樓市故事】租客睇縉城峰租盤一見鍾情 即出高價誘業主放售 成功以2100萬元購入，詳見【下一頁


鄭志剛又指，員工不眠不休地跟進事件，專業地跟進事態發展，衷心向所有同事致以最誠摰的感謝。他指，為表示對商場員工的感謝，K11 Musea員工每人可獲3,800元獎金。

【逆市筍工】新世界發展疫市增聘近千人   招聘9大筍工 最高月薪達10萬元   鄭志剛：企業帶頭招聘   為香港打支強心針，詳見【下一頁

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責任編輯：陳詠妍

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