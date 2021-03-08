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【蘋果Apple】郭明錤：料蘋果明年推頭盔式AR產品 售價或達1000美元

Hot Talk 23:11 2021/03/08

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最強蘋果分析師郭明錤預計，蘋果將分三階段推出MR/AR產品，明年先推出頭盔式產品。

有「最強蘋果分析師」之稱、天風證券分析師郭明錤最新預測，MR（Mixed reality，混合實景）或AR（Augment reality，增強實景）將成為科技業下一個10年大趨勢，是下一個定義電子產品的創新人機介面關鍵技術，也是蘋果（美：AAPL）高度投入MR/AR的原因，預期蘋果將分為三個階段推出MR/AR產品。

郭明錤預計，蘋果將於2022年推出頭盔式產品，可提供AR與VR（虛擬實景）體驗；2025年推出眼鏡式產品，2030年至2040年則推出隱形眼鏡式產品，則較可能專注在AR服務。

郭明錤指，蘋果過往在成功定義一個創新人機界面並大量生產後，均會獲得巨大成功，如Mac的鍵盤與滑鼠、iPhone/iPad的多點觸控，並創造許多零部件高速成長機會。他認為，MR/AR將提供創新視覺體驗並重新定義人類創造、處理與接收資訊的行為，也是蘋果高度投入MR/AR的原因。

最強蘋果分析師郭明錤作三大預測　今年上半年無新iPhone SE、明年螢幕瀏海設計消失【下一頁】

蘋果雖然早已發布擴增實景開發工具ARKit，及讓iPhone/iPad配備LiDar（光學雷達），但郭明錤認為，蘋果尚未在MR/AR領域取得明顯成功，關鍵在於仍欠缺獨立運作並針對MR/AR使用行為而設計的裝置。而MR/AR產品長期可望取代所有配備顯示屏的電子產品，潛在商機巨大。

郭明錤預計，蘋果頭盔式的AR/VR產品將在2022年中推出，若蘋果能順利解決關鍵技術問題，最終成品重量將可降低至100至200克，顯著低於目前所有VR產品，但產品設計複雜，預計產品的售價可能與高階iPhone相近，達到約1000美元（約7800港元）。

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編輯：陳健婷

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） AR VR

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