【筍工推介】教育局聘助理經理 月薪3.1萬 合約期一年　大學畢業 2年工經驗可申請

教育局聘助理經理（特別職務），主要負責學生津貼申請事宜，職位屬非公務員體制，合約為期一年，月薪31,750元，持有香港所頒授的大學學士學位便可由應徵，截止申請日期為今年3月19日。

根據公務員事務局網頁招聘事宜資料顯示，該職位最注重中英文良好。申請人須符合語文能力的要求，即在綜合招聘考試兩張語文試卷(中文運用及英文運用)取得二級成績，或具備同等成績。

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教育局助理經理入職條件：

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至於教育局助理經理工作性質方面，則有以下職責：

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獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期1年。福利方面：

1 根據《僱傭條例》的規定，按適當情況，可享有14天年假、休息日、法定假日(或代替假日)、產假及疾病津貼。

2 獲錄用者如圓滿履行合約、而期間一直表現理想兼行為良好，可獲發約滿酬金。該筆酬金，連同政府根據《強制性公積金計劃條例》的規定為受聘人向強制性公積金計劃所作的供款，將相等於合約期所得底薪總額的10%。

申請表格 [G.F. 340 (3/2013修訂版)] 可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk) 下載。

申請書須於截止申請日期或之前，送達下列查詢地址(九龍觀塘觀塘道410號觀點中心10樓1001-3室 教育局學校行政分部特別職務辦事處)。留意今次互聯網遞交申請並不適用。

聯絡地址: 九龍觀塘觀塘道410號觀點中心10樓1001-3室 教育局學校行政分部特別職務辦事處

查詢電話: 3850 2040

截止申請日期(日/月/年) : 19/03/2021 18:00:00

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記者：李兆明