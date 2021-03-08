【異動股】小米旗下天星數科 戰略投資基金管理公司 全日仍挫8%

長和(00001)為始創股東的金融機構尚乘集團與旗下尚乘國際聯合宣布，尚乘國際經中國監管機構批准，在全國經營外商投資股權投資管理業務的尚乘基金管理公司，引入小米（01810）旗下數字金融平台天星數科作為戰略投資者。然而受累科技股沽售潮，小米全日急挫8.5%，收報22.35元。

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原稱小米數科的天星數科旗下小米金融（香港）與尚乘環球市場公司簽署《增資入股合作協議》，天星數科將以新股增資，交易完成後，將持有尚乘基金管理公司49.87％股權，並由現天星數科副總裁、新網銀行前行長趙衛星加入董事會，尚乘（珠海）股權投資基金管理將易名為尚米基金。

小米近期屢傳投資消息，上月市傳公司與Oppo入股了非上市芯片製造企業江蘇長晶科技，引發市場對其將恢復芯片製造猜測。

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