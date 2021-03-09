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【Tesla】Tesla傳德州秘密建造巨型電池廠　拓展美國能源市場　Tesla收市跌6%

股市 06:21 2021/03/09

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外電報道，Tesla（美﹕TSLA）正在美國德州秘密建設巨型電池儲能項目。

外電報道，Tesla（美﹕TSLA）正在美國德州秘密建設巨型電池儲能項目，意味著Tesla首次進軍美國能源經濟中心。Tesla未有回應有關報道。Tesla盤前升近1%，科技股沽壓沉重，收市跌5.8%，收報563美元。

Tesla Cybertruck新動向最快於4月公布，詳情可看﹕【下一頁】

該報道指，Tesla旗下子公司Gambit Energy Storage正在德州秘密建造可供電超過100兆瓦的電池儲能項目，預計供電量可在夏天時供電予至少2萬名戶家庭。

報道指，當地有內部員工配戴的安全帽印有Tesla 公司的標誌，加上公眾披露文件顯示，該地段由Tesla旗下子公司Gambit Energy 擁有，種種跡象顯示，Tesla正在德州籌備該項目。

除了發展電動車之外，Tesla近年一直積極發展能源業務。現時Tesla能源佔公司總收入約6%，不過，據分析師Alexander Potter 預計，在2030年時，Tesla能源業務收入可佔集團業務總收入3成。

Elon Musk 在去年7月發佈業績時曾指，他認為長遠來說，Tesla能源業務規模將跟Tesla電動車相若，甚至會超越電動車業務。

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編輯﹕賴奕羚

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