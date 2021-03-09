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【好想去日本】city'super本周四起辦清酒祭　限量優惠套票2,200元

商業 10:00 2021/03/09

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city'super將於3月11日至24日，在各分店及網上商店舉辦「清酒祭2021」。（city'super提供圖片）

疫情下相信不少港人都掛念日本的飲食，city'super將於3月11日至24日，在各分店及網上商店舉辦「清酒祭2021」，即日至3月10日更推出限量清酒優惠套票200套，每套售2,200元。

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套票包括清酒祭禮券500元3張、清酒祭禮券200元5張、清酒及生蠔套餐優惠券1張、八海山葫蘆瓶清酒套裝優惠券1張、免費佐酒小食優惠券1張、美食佳釀專區折扣優惠券1張。

於city'super各分店（網上商店除外）憑單一發票購買日本酒滿指定淨金額，即可獲贈精美禮品乙份，包括清酒器套裝等。網上商店即日至3月12日，推出限量20套清酒配芝士美饌盛合，每套優惠價880元。

精選清酒包括獺祭最高等級酒品－獺祭磨之先Magnum價值16,500元，容量達2,300毫升。city'super亦搜羅日本航班專用清酒，包括日本首相專機的指定清酒－梵日本之翼純米大吟釀售680元；2019年全日空頭等艙清酒之一的久保田萬壽純米大吟釀售460元；曾於2018年全日空機艙中提供的獺祭二割三分純米大吟釀售580元，讓港人未能乘搭航班仍能享受。

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責任編輯：朱悅瀅

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