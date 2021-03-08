【筍盤推介】 港島區細碼兩房上車盤 單位向正南又有超溫暖感靚裝修 啱哂小家庭

不少望子成龍的家長希望子女入到心儀學校，因此遷至心儀校網區域，增加成功的機會，要數到香港的熱門優質校網，12 校網必然是其中之一。以下介紹的嘉泰大廈2房放盤，物業位處12 校網，網內學校數目多，既有全港家長熱捧的傳統名校，亦不乏極受區內家長歡迎的熱門地區名校，如瑪利曼小學、嘉諾撒聖方濟各學校、聖保祿天主教小學等。

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嘉泰大廈位於跑馬地山村道46至48號，於1967年入伙，項目設有1座，提供48個單位，實用面積由471平方呎至967平方呎。



今次介紹的單位位於嘉泰大廈中層D室，實用面積471平方呎，叫價890萬元，為同區少有的兩房細銀碼單位，每呎叫價單位最大賣點是附設靚裝修，而且間隔四正，光猛實用，適合小家庭。

以下為單位相片：

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放盤詳細資料如下：

放盤單位: 嘉泰大廈 中層 D室(物業編號 : BU12234167) 實用面積： 471平方呎 間隔： 2房 叫價： 890萬 賣點： 同區少有兩房細銀碼單位

單位間隔四正，光猛實用

位於跑馬地生活圈地段，衣食住行皆方便

位於小學12名校網, 有不少傳統名校, 受家長歡迎

首置人士最高可8成按揭，上車首選

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註：．以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

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