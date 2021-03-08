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【筍盤推介】 港島區細碼兩房上車盤 單位向正南又有超溫暖感靚裝修 啱哂小家庭

股樓投資 20:55 2021/03/08

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不少望子成龍的家長希望子女入到心儀學校，因此遷至心儀校網區域，增加成功的機會，要數到香港的熱門優質校網，12 校網必然是其中之一。以下介紹的嘉泰大廈2房放盤，物業位處12 校網，網內學校數目多，既有全港家長熱捧的傳統名校，亦不乏極受區內家長歡迎的熱門地區名校，如瑪利曼小學、嘉諾撒聖方濟各學校、聖保祿天主教小學等。

【樓市故事】租客睇縉城峰租盤一見鍾情 即出高價誘業主放售 成功以2100萬元購入，詳見【下一頁


嘉泰大廈位於跑馬地山村道46至48號，於1967年入伙，項目設有1座，提供48個單位，實用面積由471平方呎至967平方呎。


今次介紹的單位位於嘉泰大廈中層D室，實用面積471平方呎，叫價890萬元，為同區少有的兩房細銀碼單位，每呎叫價單位最大賣點是附設靚裝修，而且間隔四正，光猛實用，適合小家庭。

 

以下為單位相片：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

 

放盤詳細資料如下：

放盤單位: 嘉泰大廈 中層 D室(物業編號 : BU12234167)
實用面積：  471平方呎
間隔： 2房
叫價： 890萬
賣點：
  • 同區少有兩房細銀碼單位
  • 單位間隔四正，光猛實用
  • 位於跑馬地生活圈地段，衣食住行皆方便
  • 位於小學12名校網, 有不少傳統名校, 受家長歡迎
  • 首置人士最高可8成按揭，上車首選

有關以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理：

https://bit.ly/3kVRUYb

【疫市招聘】美聯集團逆市大舉招聘 本周舉行大型招聘會請逾千人 邊個職位年薪可達80萬?，詳見【下一頁

註：．以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

      ．投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

 

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