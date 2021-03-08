  • 19°C
香港時間 : 2021308日 (一) 21:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

節省人力和醫院資源 日本自動售貨機販賣檢測套裝

環球政經 20:37 2021/03/08

分享：

為了節省人力和醫院資源，日本政府每天僅進行40,000次新冠肺炎測試，讓當地民眾嚴重依賴私人診所或需自行購買新冠肺炎檢測套裝，因此Laketown Takenoko耳鼻喉科診所在東京街頭上放置了7台販賣檢測套裝的自動售賣機。

每部自動售賣機有大約60個檢測套裝，售價為4,500日元（約324港元）。當購買後，市民需要自行郵寄唾液樣本予Laketown Takenoko耳鼻喉科診所以進行檢測。

今年可以飛日本嗎？：【下一頁

K11 MUSEA周六重開 消毒機械人大跳華爾茲：【下一頁

Laketown Takenoko耳鼻喉科診所醫生表示，首次設置自動售賣機時，公眾迴響很大，其中一些機器更需要每天清空兩次機内的零錢。

在過去一星期，東京的新病例平均約為250宗，而在一月​​初則超過2,000宗。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：梁翠麗

診所 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【樓市現象】買家趕入市 上車客怕錯失機會攜票睇樓 速以630萬購元朗尚悅2房

下一篇文章

【新股IPO】加多寶擬最快年內來港上市　現尋求上市前融資至少23億元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股入門】投資美股前必要下戴的五個APPS
【美股入門】投資美股前必要下戴的五個APPS
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【宏觀術數@iM網欄】趨吉避凶 九運選宅安居風水要訣
【宏觀術數@iM網欄】趨吉避凶 九運選宅安居風水要訣