節省人力和醫院資源 日本自動售貨機販賣檢測套裝

為了節省人力和醫院資源，日本政府每天僅進行40,000次新冠肺炎測試，讓當地民眾嚴重依賴私人診所或需自行購買新冠肺炎檢測套裝，因此Laketown Takenoko耳鼻喉科診所在東京街頭上放置了7台販賣檢測套裝的自動售賣機。

每部自動售賣機有大約60個檢測套裝，售價為4,500日元（約324港元）。當購買後，市民需要自行郵寄唾液樣本予Laketown Takenoko耳鼻喉科診所以進行檢測。

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Laketown Takenoko耳鼻喉科診所醫生表示，首次設置自動售賣機時，公眾迴響很大，其中一些機器更需要每天清空兩次機内的零錢。

在過去一星期，東京的新病例平均約為250宗，而在一月​​初則超過2,000宗。

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責任編輯：梁翠麗