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【樓市現象】買家趕入市 上車客怕錯失機會攜票睇樓 速以620萬購元朗尚悅2房

股樓投資 20:54 2021/03/08

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各國採取量化寬鬆政策，而美國聯儲局宣布2023年才加息，樓市承接力強勁，買家入市步伐更快，有上車客為免錯失心水單位，不惜攜票睇樓。

中原地產元分區營業經理溫旭銘表示，市場氣氛持續轉旺，放盤承接力強勁，元朗尚悅12座中層B室日前錄得成交，單位實用面積440平方呎，兩房間隔，業主原叫價630萬元，放盤數天，微減10萬元即獲承接，成交價620萬元，折合實用呎價14,091元。

【樓市故事】租客睇縉城峰租盤一見鍾情 即出高價誘業主放售 成功以2100萬元購入 【下一頁

溫旭銘表示，買家為同區上車客，眼見市況熾熱，可睇樓單位買少見少，為免錯失心水單位，於是攜票睇樓。參觀上址見單位間隔方正實用，並設有梗廚，可明火煮食，一睇即中，便即場議價，獲業主減價10萬元，立即拍板入市。原業主則於2018年2月以558萬元購入單位，持貨3年，帳面獲利62萬元或11%。

【疫市招聘】美聯集團逆市大舉招聘 本周舉行大型招聘會請逾千人 邊個職位年薪可達80萬? 【下一頁

溫旭銘補充，原業主於2018年2月以558萬元購入單位，持貨3年，帳面獲利62萬元。他表示，現時尚悅的買賣放盤量約40至50個。據中原物業的網上放盤資訊，尚悅403平方呎的2房單位，入場費由480萬起。

 

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責任編輯：羅浩濂

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