【K11 Musea】鄭志剛向K11 Musea員工派3800元獎金穩定軍心 　稱感謝員工努力抗疫

▲ 鄭志剛表示，為表達對商場員工的感謝，K11 Musea員工每人可獲3800元獎金，外判員工如清潔工及保安員亦包括在內。

新世界發展 （00017） 旗下K11 Musea名潮食館早前爆發群組感染，K11 Musea於上周六（6日）重開。為穩定公眾對K11 Musea信心，除了周六大派優惠券吸客外，最新消息指，新世界執行副主席兼行政總裁鄭志剛向K11 Musea商場員工發放電郵，宣佈向每人派發3800元特別津貼，以回饋員工在疫情期間積極執行防疫措施。

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鄭志剛在電郵裡表示，商場員工要在短短一星期內為商場進行徹底清潔，並安排所有K11 Musea員工和租戶員工進行兩次新冠病毒檢測，過程殊不容易。他指，為表示對商場員工的感謝，K11 Musea員工每人可獲3800元獎金，外判員工如清潔工及保安員亦包括在內。

圖看K11 MUSEA自動消毒機械人﹕

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K11 MUSEA出現染疫群組後，商場表示主動閉館一周，在館內徹底進行清潔。商場於上周六重啟，K11 Musea安排智能消毒機械人在商場進行清潔及消毒。

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編輯﹕賴奕羚