【小米新機】小米Mi 11登陸香港　售5,699港元

▲ 小米首款採用高通Snapdragon 888處理器的旗艦5G手機小米11（Mi 11），終在今（8日）正式登陸香港。（小米資料圖片）

小米首款採用高通Snapdragon 888處理器的旗艦5G手機小米11（Mi 11），終在今（8日）正式登陸香港。小米宣布，Mi 11售價5,699港元，本月30日起正式發售。

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小米香港及澳門地區業務總監鄭景鴻在發布會上透露，Mi 11在內地上市21日，銷量已突破100萬。Mi 11採用高通Snapdragon 888處理器，採用了5nm製程，支援2K、120fps及HDR遊戲。同時採用八核心設計及超大核心Arm Cortex-X1，GPU整體性能表現可提升25%。而屏幕方面，Mi 11採用2K解析度、6.81吋屏幕，亮度峰值可達1500nit，支援120Hz刷新率。

▲ 小米香港及澳門地區業務總監鄭景鴻在發布會上透露，Mi 11在內地上市21日，銷量已突破100萬。

同時採用了480Hz超高觸控採樣率和屏下指紋辨識器，讓用家解鎖手機時不會出現入侵式凹槽或邊框阻礙屏幕的情況。

▲ 相機方面，Mi 11配備三鏡頭，分別為1.08億像素主鏡頭、1,300萬像素超廣角鏡、500萬像素長焦微距鏡頭組合。（小米資料圖片）

相機方面，Mi 11配備三鏡頭，分別為1.08億像素主鏡頭、1,300萬像素超廣角鏡、500萬像素長焦微距鏡頭組合。至於Mi 11的夜間模式擴展到其他鏡頭，包括：主攝鏡頭、超廣角鏡頭和前置鏡頭。

▲ Mi 11有灰及藍兩款配色選擇。（小米資料圖片）

Mi 11另配備4600mAh電池，支援55W快充、50W快速無綫充電、10W無線反充。配色方面，則僅有灰及藍兩款選擇。8GB+256GB版Mi 11售價為5,699港元。在今晚9時到11時59分，小米將設首批限時預售，明起正式開放預售，正式開售時間則為3月30日。

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責任編輯：曾曉汶