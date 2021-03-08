【放假好去處】天際100推港人優惠 生日月份到訪可免費入場 同行者門票半價

近日疫情放緩，不少人也趁假期外出走走，本港多個景點也推出優惠吸客。天際100香港觀景台（天際100）為慶祝開業10週年，由3月8日起至6月30日期間推出港人專享「加大碼生日優惠」，即日起至今年6月30日，港人於生日月份到訪，可免費入場；同行最多3人可享門票半價優惠。

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由即日起至6月30日，港人於生日月份到訪天際100可享「生日免費入場」，只需出示香港身份證或出生證明書，並帶同最少一位親友到訪，同行親友即可享「加大碼生日優惠」，以標準門票半價購票，而壽星則可獲贈門票免費入場，折扣後：同行成人親友門票只需港幣99元，小童或長者門票只需港幣64元，而且最多3 位隨行親友可享此門票半價優惠。

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此外，由即日起至6月30日，港人亦可於生日月份可以超優惠價港幣298元，於天際100官方網站購買「加大碼最高『慶』生日套票」，包括成人門票兩張及半磅朱古力蛋糕一個。

詳細如下：

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此外，較早前觀景台因配合政府抗疫措施，於去年12月2日至今年2月17日關閉，受影響期間，12月至2月份生日壽星亦可於3月31日前使用以上「加大碼生日優惠」，補祝生日。

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責任編輯：羅浩濂