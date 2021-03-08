  • 19°C
香港時間 : 2021308日 (一) 20:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

全球三分二熱帶雨林被摧毀 每6秒消失足球場大小森林土地

環球政經 19:45 2021/03/08

分享：

根據非營利性雨林的一項分析，主要用於伐木和土地轉換用途，消滅了世界原始的熱帶雨林當中的34％，並造成另外30％的熱帶雨林退化，使它們更容易遭受火災和氣候破壞。

據熱帶森林研究人員安德斯·克羅格（Anders Krogh）表示，隨著更多雨林被破壞，氣候變化的可能性也越來越大，導致剩餘森林的生存更加困難。

泰國擬復辦潑水節 4月起有限度開放至外地旅客：【下一頁

美國軟件公司Blue Yonder 被Panasonic以500億收購：【下一頁

世界資源研究所（World Resources Institute）的另一份最新報告顯示，2019年的損失率大致相等於過去20年的破壞水平，每6秒消失一個足球場大小相若的森林土地。

最近幾十年來，巴西的亞馬遜森林一直承受著巨大的壓力，因為農業的繁榮推動了農民和土地投資者將森林焚燒以獲得土地來種植大豆和其他農作物、飼養牛隻等。自2019年開始削弱有關環保的執法以來，亞馬遜森林的情況越發惡化。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：梁翠麗

巴西 氣候暖化 亞馬遜森林

下一篇文章

泰國將於4月推出疫苗護照 已接種人士隔離期減半 由14日縮至7日
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【宏觀術數@iM網欄】趨吉避凶 九運選宅安居風水要訣
【宏觀術數@iM網欄】趨吉避凶 九運選宅安居風水要訣
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】投資美股前必要下戴的五個APPS
【美股入門】投資美股前必要下戴的五個APPS
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住