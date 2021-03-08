全球三分二熱帶雨林被摧毀 每6秒消失足球場大小森林土地

根據非營利性雨林的一項分析，主要用於伐木和土地轉換用途，消滅了世界原始的熱帶雨林當中的34％，並造成另外30％的熱帶雨林退化，使它們更容易遭受火災和氣候破壞。

據熱帶森林研究人員安德斯·克羅格（Anders Krogh）表示，隨著更多雨林被破壞，氣候變化的可能性也越來越大，導致剩餘森林的生存更加困難。

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世界資源研究所（World Resources Institute）的另一份最新報告顯示，2019年的損失率大致相等於過去20年的破壞水平，每6秒消失一個足球場大小相若的森林土地。

最近幾十年來，巴西的亞馬遜森林一直承受著巨大的壓力，因為農業的繁榮推動了農民和土地投資者將森林焚燒以獲得土地來種植大豆和其他農作物、飼養牛隻等。自2019年開始削弱有關環保的執法以來，亞馬遜森林的情況越發惡化。

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責任編輯：梁翠麗