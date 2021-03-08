泰國將於4月推出疫苗護照 已接種人士隔離期減半 由14日縮至7日

全球多國已展開新冠病毒疫苗接種計劃，部分國家更開始計劃放寬出入境限制，當中包括泰國。泰國政府宣布，將於4月推出類似「疫苗護照」的制度，已接種疫苗的旅客，入境的隔離期會由14日縮至7日。

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泰國衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirankul）周一宣布，今年4月開始，已接種疫苗人士的隔離期可減至7日，為原先的一半。未接種者，若持有病毒陰性反應證明，則需隔離10日，同時容許已接種疫苗的國民出境。

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阿努廷預告相關限制或會進一步放寬，已接種疫苗者有望於10月左右，直接跳過隔離程序入境，而民間的聲音比要求更為進取，當地旅遊業界促請政府7月1日起便對已接種者全面取消隔離限制。

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責任編輯：翁嘉陽