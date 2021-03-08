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【港元定期存款】發鈔行1年港元定存息 最高0.35厘

Hot Talk 23:36 2021/03/08

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3月至今，渣打、中銀香港及滙豐輪流減港元存息。

大跌市避險族注意，因3月開局剛踏入第2周，發鈔行無視美國長債息抽升的衝擊，爭相減港元定期存款息，港元拆息也轉升，港滙更曾走弱，跌至一年低位。今天（3月8日）再有兩間大小行追趕降息快車，較矚目的是，2月份是唯一逆市獨加的渣打，新近也加入削息大潮，而建行亞洲剛剛亦全面削息。渣打微削3個月港元定存年息0.07厘，新息率跌穿0.2厘、至只有0.15厘。一年期港元存息亦略減0.03厘，同樣失守0.3厘關，僅得0.27厘。

各大行中長期港元定存最新息率，可按下圖了解

    點擊圖片放大

比併發鈔行，上周滙豐（HSBC）及中銀香港（02388）已帶頭全面減港元定期存款息。專家料本港未現明顯走資，料季結前大小行暫毋須急於盲目加息吸存。此外，渣打保持半年期港元定存年息0.27厘，跟一年期相同，可是，不及中銀的0.35厘高。

要是把大小傳統銀行，以及虛擬銀行的港元定存息率也一併來看，事實上，3月迄今累計竟多達9行減息。除了3大發鈔行出手外，另有6間中小行跟減，包括虛擬銀行匯立（WeLab Bank），以至小米（01810）旗下天星（AirStar Bank）削短存，華僑永亨則減長息。甚至連印度銀行ICICI、建行亞洲及大眾財務更全綫降短中長息，至於集友與招商永隆則又加又減。

虛擬銀行港元定存最高息率，已跌至0.7厘【下一頁】

不過，另有兩間中資行重新催谷早前已推的高息計劃。工銀亞洲最近力谷於2月18日低調推出的3個月港元定存3厘超高年息，跟原有的1.8厘條款相若，唯一主要的額外要求，是新客須同時線上開立指定綜合投資帳戶等，便獲此特高息，頓變冠絕全城息率。另一邊廂，信銀國際3個月港元短存享1.2厘年息，亦由快閃順延至3月底才截止。

總覽眼下大小行港元定存的高息榜，以半年期較多變化，基於個別傳統銀行與虛擬銀行頻減息，罕現騰訊（00700）旗下富融（Fusion Bank）、大眾財務及南商，齊以0.7厘膺三冠王,信銀國際及天星以0.65厘屈居雙亞軍，交銀香港以0.64厘亦排三甲列。

一年期港元定存息方面，續以富融0.7厘稱霸， 集友則以0.65厘，險勝天星及富邦的0.6厘。

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相關文章：【人民幣定期存款】滙豐中銀齊減人民幣定存息 邊間大行仲有6.8厘高息？

【港元定期存款】中資大行3個月港元定存息3厘 千元入場費已享超高息

記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

恒生銀行（00011） 中銀香港（02388） 渣打集團（02888） 滙豐控股（00005） 港元定期存款 定期存款

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