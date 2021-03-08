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政府擴大優先接種至7類組別　16日再開放12間接種中心

股樓投資 19:39 2021/03/08

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新冠肺炎疫苗接種計劃自2月26日正式展開，政府發言人今日（8日）公布，因應現時疫苗的供應情況，以及疫苗接種的進度，政府將接種優先次序建議框架，擴大優先組別涵蓋的範圍，包括以下7類具較高接觸和感染風險的人士：

  • 餐飲業、街市、超市、便利店員工及速遞員（包括外賣食品速遞員）；
  • 公共交通從業員（例如：的士／巴士／小巴司機、鐵路車長、車站職員）；
  • 註冊建築工人；
  • 物業管理人員（例如：保安員、清潔人員、管理處職員）；
  • 學校教職員（例如：幼稚園、中小學及大學教職員及支援人員；特殊學校職員；校車／保姆車司機及跟車保姆）；
  • 旅遊業從業員；及
  • 《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）的表列處所職員（例如：健身中心、美容院員工）


屬於以上新增優先接種組別的人士可於明日（9日）上午９時起到專題網站內的網上預約系統，預約到社區疫苗接種中心接種疫苗，或到私家醫生診所接種。

所有屬於優先組別的市民可以在八間社區接種中心、醫院管理局（醫管局）轄下18間普通科門診診所，以及私家醫生和診所接種科興疫苗。若市民想由參與計劃的私家醫生和診所為他們接種科興疫苗，可直接向私家醫生和診所預約，無須透過政府網上預約系統預約。

至於復必泰疫苗，優先組別的市民3月10日開始，可以在醫管局營運的7間社區接種中心接種。另外，政府會在3月16日起開放另外12間接種中心，為市民接種復必泰疫苗。



屬優先組別的市民明日上午9時起，可在網上預約系統預約這12間新增的社區疫苗接種中心由3月16日至30日的名額，接種復必泰疫苗。

 

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責任編輯：黎淑雯
 

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